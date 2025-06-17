Військовий ЗСУ передавав ФСБ дані про операції Сил Оборони - як покарав одеський суд

Військовий з біноклем. Фото ілюстративне: РІА Південь

Військовий ЗСУ передавав співробітнику ФСБ інформацію щодо місць розташування та операцій українських Сил оборони. Однак на цьому його викрили правоохоронці та відкрили справу, яку розглядали у Приморському райсуді Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий ЗСУ, уродженець міста Ульяновська, проживаючий в Одесі, контактував через соцмережі із представникою російської спецслужби. Фігурант добровільно передавав йому відомості про операції на лінії фронту, а також про діяльність руху спротиву на тимчасово окупованих РФ територіях Криму і Херсонщини. Крім того, повідомляв про місця розташування Збройних Сил України.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Його прирікли до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Крім того, військовий має сплатити 21 489 гривень на процесуальні витрати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про службовця, який угнав авто на Одещині. А також про військового, який бив свою дружину.