На Николаевщине СБУ задержала крота, который готовил удары РФ по комплексам "Нептун" ВСУ

Охота на Нептун — в Николаеве задержали российского крота
СБУ задержала российского "крота", который готовил атаку РФ на украинские противокорабельные комплексы "Нептун" и на учебные заведения ВСУ. Фигурант находится под стражей, ему грозит немалый срок лишения свободы.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Подробности дела
По данным следствия, фигурант готовил воздушную атаку России на украинские ракетные комплексы "Нептун", которые держат под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря. Завербовала 33-летнего военнослужащего ГРУ (военная разведка) — мобилизованный попал в поле зрения агрессора во время распространения пророссийских комментариев в чат-ботах Минобороны РФ. По поручению оккупантов "крот" должен был передать им геолокации своего подразделения, которое охраняет противокорабельные комплексы "Нептун". В случае получения соответствующих координат враг планировал осуществить по ним комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет. Перед началом атаки куратор должен был предупредить агента об отходе на "безопасное" расстояние от зоны огневого поражения.
Военная контрразведка СБУ своевременно разоблачила "крота" и задокументировала его разведывательную деятельность. Служба безопасности задержала фигуранта, когда он готовил агентурный "отчет". Кроме того, в процессе расследования стало известно, что подозреваемый дополнительно должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где ранее проходил военную подготовку. При обысках у задержанного изъят телефон с доказательствами его работы на врага.
Какое наказание грозит
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно мы писали о мужчине, которого судили на Николаевщине за сдачу позиции ВСУ. А также об инженере, который передавал ФСБ тайные разработки.
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