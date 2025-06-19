На Николаевщине СБУ задержала крота, который готовил удары РФ по комплексам "Нептун" ВСУ

Подозреваемый после задержания. Фото: СБУ

СБУ задержала российского "крота", который готовил атаку РФ на украинские противокорабельные комплексы "Нептун" и на учебные заведения ВСУ. Фигурант находится под стражей, ему грозит немалый срок лишения свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, фигурант готовил воздушную атаку России на украинские ракетные комплексы "Нептун", которые держат под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря. Завербовала 33-летнего военнослужащего ГРУ (военная разведка) — мобилизованный попал в поле зрения агрессора во время распространения пророссийских комментариев в чат-ботах Минобороны РФ. По поручению оккупантов "крот" должен был передать им геолокации своего подразделения, которое охраняет противокорабельные комплексы "Нептун". В случае получения соответствующих координат враг планировал осуществить по ним комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет. Перед началом атаки куратор должен был предупредить агента об отходе на "безопасное" расстояние от зоны огневого поражения.

Военная контрразведка СБУ своевременно разоблачила "крота" и задокументировала его разведывательную деятельность. Служба безопасности задержала фигуранта, когда он готовил агентурный "отчет". Кроме того, в процессе расследования стало известно, что подозреваемый дополнительно должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где ранее проходил военную подготовку. При обысках у задержанного изъят телефон с доказательствами его работы на врага.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, которого судили на Николаевщине за сдачу позиции ВСУ. А также об инженере, который передавал ФСБ тайные разработки.