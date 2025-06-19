На Миколаївщині СБУ затримала крота, який готував удари РФ по комплексам "Нептун" ЗСУ

Підозрюваний після затримання. Фото: СБУ

СБУ затримала російського "крота", який готував атаку РФ на українські протикорабельні комплекси "Нептун" та на навчальні заклади ЗСУ. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує чималий термін позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

За даними слідства, фігурант готував повітряну атаку Росії на українські ракетні комплекси "Нептун", які тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря. Завербувала 33-річного військовослужбовця ГРУ (воєнна розвідка) — мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення проросійських коментарів у чат-ботах Міноборони РФ. За дорученням окупантів "крот" мав передати їм геолокацію свого підрозділу, який охороняє протикорабельні комплекси "Нептун". У разі отримання відповідних координат ворог планував здійснити по них комбінований удар з використанням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Перед початком атаки куратор мав попередити агента про відхід на "безпечну" відстань від зони вогневого ураження.

Військова контррозвідка СБУ своєчасно викрила "крота" і задокументувала його розвідактивність. Служба безпеки затримала фігуранта, коли він готував агентурний "звіт". Крім того, у процесі розслідування стало відомо, що підозрюваний додатково мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку. При обшуках у затриманого вилучено телефон із доказами його роботи на ворога.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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