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Главная Одесса В Одессе парень совершил теракт — детали от Офиса генпрокурора

В Одессе парень совершил теракт — детали от Офиса генпрокурора

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Дата публикации 5 июля 2025 21:06
Взорвал автомобиль — в Одессе парень совершил теракт
Взорванный автомобиль. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Одессе 5 июля взорвали автомобиль, за рулем которого был работник предприятия, занимавшегося оборонными заказами. Сейчас подозреваемого уже задержали.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Правоохранители рассказали, что работник предприятия, который находился в машине, выжил и ему оказывается медицинская помощь. Также задержали человека, который вероятно заложил взрывчатку под сиденье автомобиля.

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Задержание подозреваемого в Одессе. Фото: t.me/pgo_gov_ua

По данным ОГП, им оказался ранее судимый 22-летний житель Запорожской области, которого завербовали российские спецслужбы. Ему объявили о подозрении в совершении террористического акта и направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили агента РФ, который "ездил на дачу", чтобы шпионить за военными ВСУ. За это он получил тюремный срок.

Кроме того, в Киеве задержали коллаборанта, который поджигал машины Сил обороны и готовил убийство. Вражеским приспешником оказался военный Вооруженных сил, который самовольно оставил часть.

теракт Одесса взрыв полиция автомобиль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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