Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса На Одещині підірвали машину — що відомо зараз

На Одещині підірвали машину — що відомо зараз

Ua en ru
Дата публікації: 6 червня 2025 18:12
На Одещині вибухнув автомобіль - загинула людина
Поліцейські машини. Фото ілюстративне: Час Чернігівський

В одному з сіл Березівського району Одещини стався вибух автомобілю. На жаль, вже відомо про одну загиблу людину, правоохоронці встановлюють обставини.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Вибух на Одещині

На Одещині у Березівському районі стався вибух легкового автомобілю. Внаслідок цього загинула одна людина, наразі уточнюється інформація щодо постраждалих. На місце події вже виїхала слідчо-оперативна група Національної поліції.

"На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції,  криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції", — йдеться у повідомленні поліцейських.

Вибух авто на Одещині — загинула людина - фото 1
Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу на узбережжі Одеси, внаслідок якої повністю вигоріло кафе, однак обійшлося без постраждалих. А також про те, що сьогодні одразу після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі пролунали потужні вибухи — повідомляється про застосування балістичного озброєння.

 

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /