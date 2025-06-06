На Одещині вибухнув автомобіль - загинула людина

Поліцейські машини. Фото ілюстративне: Час Чернігівський

В одному з сіл Березівського району Одещини стався вибух автомобілю. На жаль, вже відомо про одну загиблу людину, правоохоронці встановлюють обставини.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Вибух на Одещині

На Одещині у Березівському районі стався вибух легкового автомобілю. Внаслідок цього загинула одна людина, наразі уточнюється інформація щодо постраждалих. На місце події вже виїхала слідчо-оперативна група Національної поліції.

"На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції", — йдеться у повідомленні поліцейських.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу на узбережжі Одеси, внаслідок якої повністю вигоріло кафе, однак обійшлося без постраждалих. А також про те, що сьогодні одразу після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі пролунали потужні вибухи — повідомляється про застосування балістичного озброєння.



