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На Одесчине подорвали машину — что известно сейчас

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Дата публикации 6 июня 2025 18:12
В Одесской области взорвался автомобиль - погиб человек
Полицейские машины. Фото иллюстративное: Время Черниговское

В одном из сел Березовского района Одесской области произошел взрыв автомобиля. К сожалению, уже известно об одном погибшем человеке, правоохранители устанавливают обстоятельства.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Взрыв в Одесской области

В Одесской области в Березовском районе произошел взрыв легкового автомобиля. В результате этого погиб один человек, сейчас уточняется информация о пострадавших. На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа Национальной полиции.

"На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции",— говорится в сообщении полицейских.

Взрыв авто на Одесчине — погиб человек - фото 1
Сообщение полиции. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о пожаре на побережье Одессы, в результате которого полностью выгорело кафе, однако обошлось без пострадавших. А также о том, что сегодня сразу после объявления воздушной тревоги в Днепре прозвучали мощные взрывы — сообщается о применении баллистического вооружения.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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