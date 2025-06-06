Коли Росія захопить Одещину, Миколаївщину та всі інші території на схід від Дніпра

Армія Росії. Фото ілюстративне: rfi.fr

Росія мріє протягом 2026 року захопити українські території на схід від Дніпра, що включає в себе зокрема й Одеську та Миколаївську області. А припиняти військові дії та укладати мир в Кремлі взагалі не мають намірів.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, передають журналісти видання "Рolitico".

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Захоплення Одеси

Дані української військової розвідки свідчать про те, що Москва прагне розширити свій вплив на сході України. Це включає захоплення Донецької та Луганської областей протягом осені, а потім створення буферної зони вздовж північного кордону з Росією. У разі успіху ворог взагалі може спробувати окупувати усю країну по лівому берегу Дніпра. Зробити це керівництво РФ планує до кінця 2026 року. А завершувати війну найближчим часом у Кремлі не збираються взагалі.

"На жаль, вони не говорять про мир. Вони готуються до війни", — сказав заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Однак в Офісі президента України вважають, що Москві може бути важко підтримувати настільки швидкі темпи наступу, тому скоріш за все втілити амбітні плани в життя не вдасться.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у наступні 4 роки РФ може напасти і на ЄС. А також про загрозу від російських ракетоносіїв у Чорному морі.