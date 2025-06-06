Коли Росія захопить Одещину, Миколаївщину та всі інші території на схід від Дніпра

РФ мріє захопити Одещину та Миколаївщину протягом 2026 року
Росія мріє протягом 2026 року захопити українські території на схід від Дніпра, що включає в себе зокрема й Одеську та Миколаївську області. А припиняти військові дії та укладати мир в Кремлі взагалі не мають намірів.
Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, передають журналісти видання "Рolitico".
Захоплення Одеси
Дані української військової розвідки свідчать про те, що Москва прагне розширити свій вплив на сході України. Це включає захоплення Донецької та Луганської областей протягом осені, а потім створення буферної зони вздовж північного кордону з Росією. У разі успіху ворог взагалі може спробувати окупувати усю країну по лівому берегу Дніпра. Зробити це керівництво РФ планує до кінця 2026 року. А завершувати війну найближчим часом у Кремлі не збираються взагалі.
"На жаль, вони не говорять про мир. Вони готуються до війни", — сказав заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.
Однак в Офісі президента України вважають, що Москві може бути важко підтримувати настільки швидкі темпи наступу, тому скоріш за все втілити амбітні плани в життя не вдасться.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у наступні 4 роки РФ може напасти і на ЄС. А також про загрозу від російських ракетоносіїв у Чорному морі.
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