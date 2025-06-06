Когда Россия захватит Одесскую, Николаевскую и все другие территории к востоку от Днепра

Армия России. Фото иллюстративное: rfi.fr

Россия мечтает в течение 2026 года захватить украинские территории к востоку от Днепра, что включает в себя в том числе Одесскую и Николаевскую области. А прекращать военные действия и заключать мир в Кремле вообще не намерены.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, передают журналисты издания "РоІітісо".

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Данные украинской военной разведки свидетельствуют о том, что Москва стремится расширить свое влияние на востоке Украины. Это включает захват Донецкой и Луганской областей в течение осени, а затем создание буферной зоны вдоль северной границы с Россией. В случае успеха враг вообще может попытаться оккупировать всю страну по левому берегу Днепра. Сделать это руководство РФ планирует до конца 2026 г. А завершать войну в ближайшее время в Кремле не собираются вообще.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", — сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

Однако в Офисе президента Украины считают, что Москве может быть трудно поддерживать столь быстрые темпы наступления, поэтому скорее всего воплотить амбициозные планы в жизнь не удастся.

Напомним, недавно мы писали о том, что в следующие 4 года РФ может напасть и на ЕС. А также об угрозе от российских ракетоносителей в Черном море.