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Головна Одеса В Одесі хлопець вчинив теракт — деталі від Офісу гепрокурора

В Одесі хлопець вчинив теракт — деталі від Офісу гепрокурора

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Дата публікації: 5 липня 2025 21:06
Підірвав автомобіль — в Одесі хлопець вчини теракт
Підірваний автомобіль. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Одесі 5 липня підірвали автомобіль, за кермом якого був працівник підприємства, яке займається оборонними замовленнями. Наразі підозрюваного вже затримали.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Правоохоронці розповіли, що працівник підприємства, який перебував в автівці, вижив і йому надається медична допомога. Також затримали особу, яка, ймовірно, заклала вибухівку під сидіння автомобіля.

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Затримання підозрюваного в Одесі. Фото: t.me/pgo_gov_ua 

За даними ОГП, ним виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запорізької області, якого завербували російські спецслужби. Йому оголосили про підозру у вчиненні терористичного акту, скерували до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

Нагадаємо, раніше у Харкові викрили агента РФ, який "їздив на дачу", аби шпигувати за військовими ЗСУ. За це він отримав тюремний термін.

Крім того, у Києві затримали колаборанта, який підпалював автівки Сил оборони та готував вбивство. Ворожим поплічником виявився військовий Збройних сил, який самовільно залишив частину.

теракт Одеса вибух поліція автомобіль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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