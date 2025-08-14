Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Російська агентура на Одещині — що було у полі зору

Російська агентура на Одещині — що було у полі зору

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 11:15
На Одещині затримали агентів РФ - яким чином
Затримання фігуранта. Фото: Одеська обласна прокуратура

Четверо жителів Одещини передавали російським спецслужбам інформацію про переміщення ЗСУ та допомагали коригувати атаки. Однак агентів піймали на гарячому та затримали, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Фігуранти готували для ФСБ координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції, а також шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати атаки в обхід ППО. 

За даними розслідування, організатором російської агентури був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств. Для дистанційного вербування чоловіка спецслужби РФ залучили його знайомого з Криму, який з ними співпрацював і був наближеним до колишнього нардепа Ігоря Маркова.

Охоронець школи сформував власну групу інформаторів, до якої включив своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину — продавчиню в місцевому магазині.

None - фото 1
Затримання підозрюваної. Фото: Одеська обласна прокуратура

Щоб виконати вороже завдання, учасники групи шпигували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів ЗСУ. Додатково фігуранти у побутових розмовах випитували розвіддані у місцевих жителів.

Зібрані дані агенти передавали організатору групи під час особистих зустрічей або у телефонному режимі, використовуючи кодові слова для конспірації.

None - фото 2
СБУ з обшуком. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 КК України (державна зрада та несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України). Таким чином їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одесита, який співпрацював з ФСБ. А також про хлопця, який підірвав автомобіль із людиною.

Одеса шпигунство Новини Одеси війна в Україні затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації