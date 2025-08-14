На Одещині затримали агентів РФ - яким чином

Затримання фігуранта. Фото: Одеська обласна прокуратура

Четверо жителів Одещини передавали російським спецслужбам інформацію про переміщення ЗСУ та допомагали коригувати атаки. Однак агентів піймали на гарячому та затримали, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Подробиці справи

Фігуранти готували для ФСБ координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції, а також шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати атаки в обхід ППО.

За даними розслідування, організатором російської агентури був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств. Для дистанційного вербування чоловіка спецслужби РФ залучили його знайомого з Криму, який з ними співпрацював і був наближеним до колишнього нардепа Ігоря Маркова.

Охоронець школи сформував власну групу інформаторів, до якої включив своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину — продавчиню в місцевому магазині.

Затримання підозрюваної. Фото: Одеська обласна прокуратура

Щоб виконати вороже завдання, учасники групи шпигували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів ЗСУ. Додатково фігуранти у побутових розмовах випитували розвіддані у місцевих жителів.

Зібрані дані агенти передавали організатору групи під час особистих зустрічей або у телефонному режимі, використовуючи кодові слова для конспірації.

СБУ з обшуком. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 КК України (державна зрада та несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України). Таким чином їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

