Военный перешел на сторону РФ — наказание вынес одесский суд

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 01:33
В Одессе судили военного ВСУ, который перешел на сторону РФ во время аннексии Крыма в 2014 году
Киевский райсуд. Фото иллюстративное: BiancoBlue

Военный перешел на сторону РФ во время аннексии Крыма в 2014 году. По фактам дезертирства и государственной измены на него открыли дело, которое рассматривали в Киевском райсуде Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Начальник физической подготовки и спорта штаба управления 1-й бригады надводных кораблей центра морских операций проходил службу в Крыму во время аннексии полуострова в 2014 году. Получив приказ о передислокации и немедленном прибытии на корабль "Славутич", который должны были переправить в Одессу, фигурант отказался его выполнять, объяснив это личными обстоятельствами.

А после захвата Крыма обвиняемый перешел на сторону РФ и теперь находится на должности начальника физподготовки в российской морской пехоте.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1ст. 111КК и ч. 1ст. 408 УК Украины (дезертирство и государственная измена). Суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о служащем, который издевался над своей тещей. А также о военном, который жестоко избил гражданского.

Одесса Крым Новости Одессы война в Украине судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
