В Одессе судили военного ВСУ, который перешел на сторону РФ во время аннексии Крыма в 2014 году

Военный перешел на сторону РФ во время аннексии Крыма в 2014 году. По фактам дезертирства и государственной измены на него открыли дело, которое рассматривали в Киевском райсуде Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Начальник физической подготовки и спорта штаба управления 1-й бригады надводных кораблей центра морских операций проходил службу в Крыму во время аннексии полуострова в 2014 году. Получив приказ о передислокации и немедленном прибытии на корабль "Славутич", который должны были переправить в Одессу, фигурант отказался его выполнять, объяснив это личными обстоятельствами.

А после захвата Крыма обвиняемый перешел на сторону РФ и теперь находится на должности начальника физподготовки в российской морской пехоте.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1ст. 111КК и ч. 1ст. 408 УК Украины (дезертирство и государственная измена). Суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.

