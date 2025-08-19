Відео
Головна Одеса Військовий перейшов на бік РФ — покарання виніс одеський суд

Військовий перейшов на бік РФ — покарання виніс одеський суд

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 01:33
В Одесі судили військового ЗСУ, який перейшов на бік РФ під час анексії Криму у 2014 році
Київський райсуд. Фото ілюстративне: BiancoBlue

Військовий перейшов на бік РФ під час анексії Криму у 2014 році. За фактами дезертирства та державної зради на нього відкрили справу, яку розглядали Київському райсуді Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Начальник фізичної підготовки і спорту штабу управління 1-ї бригади надводних кораблів центру морських операцій проходив службу у Криму під час анексії півострова у 2014 році. Отримавши наказ про передислокацію та негайне прибуття на корабель "Славутич", який мали переправити до Одеси, фігурант відмовився його виконувати, пояснивши це особистими обставинами.

А після захоплення Криму обвинувачений перейшов на сторону РФ і тепер перебуває на посаді начальника фізпідготовки у російській морській піхоті.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 1ст. 111КК та ч. 1ст. 408 КК України (дезертирство та державна зрада). Суд заочно прирік його до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про службовця, який знущався зі своєї тещі. А також про військового, який жорстоко побив цивільного.

Одеса Крим Новини Одеси війна в Україні судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
