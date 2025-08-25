Видео
Одевался женщиной и шпионил для ФСБ — как наказал суд на Одесчине

Одевался женщиной и шпионил для ФСБ — как наказал суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 17:45
Житель Одесской области переодевался в женщину и шпионил за военными ВСУ - каким образом
Фигурант под видом женщины. Фото: Одесская областная прокуратура

Житель Одесской области шпионил за подразделениями ВСУ для российской спецслужбы под видом женщины. Однако хитрого агента поймали с поличным, а суд приговорил его к 15 годам заключения.

Об этом сообщает общественности Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Подробности дела

Житель города Измаил Одесской области собирал и передавал представителям спецслужб РФ информацию о местах расположения воинских частей, перемещении личного состава и техники ВСУ. За выполнение таких "заданий" получал денежное вознаграждение.

Для сбора сведений осужденный, одетый в женскую одежду, обходил местность и скрыто фиксировал украинские объекты. А потом передавал куратору "отчет" в виде текстовых сообщений, фотоснимков и отметок на электронных картах.

None - фото 1
Шпион после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители задержали агента, а во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности. Приговора мужчина ожидал под стражей.

Что же решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Суд приговорил его к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о задержании особо опасных диверсантов в Одесской области. А также о военном, который решил перейти на сторону РФ.

Одесса шпионаж Одесская область Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
