Главная Одесса Одесские депутаты планируют взять кредит на 623 млн — на что

Одесские депутаты планируют взять кредит на 623 млн — на что

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 17:10
В Одессе планируют взять кредит на 623 миллиона
Одесская мэрия. Фото: горсовет Одессы

Депутаты одесского горсовета планируют взять кредит на 623 миллиона гривен. Средства должны быть использованы до конца года на объекты медицины, образования, соцзащиты и дорожной инфраструктуры.

Об этом шла речь на Комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов горсовета.

Читайте также:

Кредит для города

Бюджетная комиссия согласовала вынесение на сессию вопроса об оформлении кредита в 623,4 млн грн. Его планируют взять на 36 месяцев под 16% годовых. Таким образом переплата должна составить лишь 171 млн грн. Однако депутаты надеются погасить его до конца года, что позволит уменьшить эту сумму до 25 миллионов.

"Я посчитал: если мы до конца года сможем за счет свободных остатков отдать кредит, это около 25 миллионов гривен нужно будет оплатить", — говорит депутат горсовета Александр Потапский.

На что потратят средства

Средства хотят направить на 70 объектов медицины, образования и соцзащиты, а также на дороги и жилищно-коммунальное хозяйство.

Однако депутат Владимир Корниенко заявил, что проект решения о взятии кредита до сих пор не был представлен. Он также усомнился в целесообразности займа, поскольку город уже потратил более 1,5 млрд грн из бюджета.

Глава бюджетной комиссии Алексей Потапский в ответ на это объяснил, что документы не готовили без разрешения Минфина. Он также отметил, что объекты, на которые пойдут кредитные средства, должны быть сделаны до конца года.

"Этот кредит, вся эта сумма должна быть использована до конца этого года. Деньги берутся только до конца этого года", — говорит депутат горсовета Александр Потапский.

Напомним, недавно мы писали о том, что одесситы среди лидеров по количеству кредитов. А также о финансовой поддержке предпринимателей нашего региона.

Одесса кредиты деньги городской совет Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
