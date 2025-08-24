Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса в красках Независимости — как горожане праздновали

Одесса в красках Независимости — как горожане праздновали

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 17:51
Как Одесса в вышиванках праздновала День Независимости 2025 в вышиванках
День Независимости Украины в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня Одесса превратилась в настоящий праздничный город. Улицы заполнили люди в вышиванках, с желто-голубыми флагами и цветами. Одесситы гуляли по Приморскому бульвару, Дерибасовской и в городском саду, праздничное настроение чувствовалось в каждом уголке.

За отдыхом одесситов наблюдал и корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 3
Девушки в вышитых сорочках. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 5
Женщины в патриотических нарядах. Фото: Новини.LIVE

Вышиванка, как код праздника

С самого утра улицы Одессы ожили — сотни горожан и гостей вышли на прогулку в национальных костюмах. Традиционные вышиванки в этот день сочетались с современными образами, а желто-голубые ленты и флаги стали главными аксессуарами. Люди фотографировались на Дерибасовской и в городском саду, превращая город в яркий символ Независимости.

Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 9
Молодые люди в патриотических нарядах. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 10
Девушка в белой рубашке с вышитыми красными цветами. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 11
Друзья гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Одесса встретила День Независимости Украины

Особую атмосферу создавали семьи с детьми. Малыши также были в праздничном наряде: девочки в веночках, ребята в вышитых рубашках. Многие украшали коляски и велосипеды флажками, чтобы подчеркнуть праздничность этого дня.

Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 4
Люди в патриотических рубашках. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 12
Мужчина держит ребенка, который завернут флагом. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 13
Девушка в красном платье и веночке. Фото: Новини.LIVE

На улицах можно было встретить компании друзей. Они делали фото и делились в соцсетях фотографиями. Даже штормовой ветер не испортил праздничного настроения.

Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 7
Девушки в вышиванках фотографируются. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 6
Люди в вышиванках. Фото: Новини.LIVE

Завершение дня в Одессе прошло в дружеской и приподнятой атмосфере. В городе царило чувство гордости и надежды на победу. Одесситы показали: их независимость не только в словах, но и в сердце, а вышиванка — не просто одежда, а символ единства, объединяющий поколения.

Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 2
Женщины сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 8
Одесситки в вышитых рубашках в День Независимости Украины. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 1
Девушка с флагом. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе ко Дню Независимости состоялся патриотический автопробег. Также мы писали, что на Потемкинской лестнице развернули огромный сине-желтый флаг длиной 34 метра.

Одесса Одесская область Новости Одессы вышиванка венок День Независимости 2025
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации