Как Одесса в вышиванках праздновала День Независимости 2025 в вышиванках

День Независимости Украины в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня Одесса превратилась в настоящий праздничный город. Улицы заполнили люди в вышиванках, с желто-голубыми флагами и цветами. Одесситы гуляли по Приморскому бульвару, Дерибасовской и в городском саду, праздничное настроение чувствовалось в каждом уголке.

За отдыхом одесситов наблюдал и корреспондент Новини.LIVE.

Девушки в вышитых сорочках. Фото: Новини.LIVE

Женщины в патриотических нарядах. Фото: Новини.LIVE

Вышиванка, как код праздника

С самого утра улицы Одессы ожили — сотни горожан и гостей вышли на прогулку в национальных костюмах. Традиционные вышиванки в этот день сочетались с современными образами, а желто-голубые ленты и флаги стали главными аксессуарами. Люди фотографировались на Дерибасовской и в городском саду, превращая город в яркий символ Независимости.

Молодые люди в патриотических нарядах. Фото: Новини.LIVE

Девушка в белой рубашке с вышитыми красными цветами. Фото: Новини.LIVE

Друзья гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Одесса встретила День Независимости Украины

Особую атмосферу создавали семьи с детьми. Малыши также были в праздничном наряде: девочки в веночках, ребята в вышитых рубашках. Многие украшали коляски и велосипеды флажками, чтобы подчеркнуть праздничность этого дня.

Люди в патриотических рубашках. Фото: Новини.LIVE

Мужчина держит ребенка, который завернут флагом. Фото: Новини.LIVE

Девушка в красном платье и веночке. Фото: Новини.LIVE

На улицах можно было встретить компании друзей. Они делали фото и делились в соцсетях фотографиями. Даже штормовой ветер не испортил праздничного настроения.

Девушки в вышиванках фотографируются. Фото: Новини.LIVE

Люди в вышиванках. Фото: Новини.LIVE

Завершение дня в Одессе прошло в дружеской и приподнятой атмосфере. В городе царило чувство гордости и надежды на победу. Одесситы показали: их независимость не только в словах, но и в сердце, а вышиванка — не просто одежда, а символ единства, объединяющий поколения.

Женщины сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE

Одесситки в вышитых рубашках в День Независимости Украины. Фото: Новини.LIVE

Девушка с флагом. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе ко Дню Независимости состоялся патриотический автопробег. Также мы писали, что на Потемкинской лестнице развернули огромный сине-желтый флаг длиной 34 метра.