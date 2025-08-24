Як Одеса у вишиванках святкувала День Незалежності 2025

Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день
Сьогодні Одеса перетворилася на справжнє святкове місто. Вулиці заповнили люди у вишиванках, з жовто-блакитними прапорами та квітами. Одесити гуляли Приморським бульваром, Дерибасівською і в міському саду, святковий настрій відчувався у кожному куточку.
За відпочинком одеситів спостерігав і кореспондент Новини.LIVE.
Вишиванка, як код свята
З самого ранку вулиці Одеси ожили — сотні містян і гостей вийшли на прогулянку у національних костюмах. Традиційні вишиванки цього дня поєднувалися з сучасними образами, а жовто-блакитні стрічки та прапори стали головними аксесуарами. Люди фотографувалися на Дерибасівській та у міському саду, перетворюючи місто на яскравий символ Незалежності.
Одеса зустріла День Незалежності України
Особливу атмосферу створювали родини з дітьми. Малеча також була у святковому вбранні: дівчатка в віночках, хлопці у вишитих сорочках. Багато хто прикрашав візочки та велосипеди прапорцями, аби підкреслити святковість цього дня.
На вулицях можна було зустріти компанії друзів. Вони робили фото та ділилися в соцмережах світлинами. Навіть штормовий вітер не зіпсував святкового настрою.
Завершення дня в Одесі пройшло у дружній і піднесеній атмосфері. У місті панувало відчуття гордості й надії на перемогу. Одесити показали: їхня незалежність не лише у словах, а й у серці, а вишиванка — не просто одяг, а символ єдності, що єднає покоління.
Нагадаємо, в Одесі до Дня Незалежності відбувся патріотичний автопробіг. Також ми писали, що на Потьомкінських сходах розгорнули величезний синьо-жовтий стяг довжиною 34 метри.
