Головна Одеса Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день

Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 17:51
Як Одеса у вишиванках святкувала День Незалежності 2025
День Незалежності України в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні Одеса перетворилася на справжнє святкове місто. Вулиці заповнили люди у вишиванках, з жовто-блакитними прапорами та квітами. Одесити гуляли Приморським бульваром, Дерибасівською і в міському саду, святковий настрій відчувався у кожному куточку.

За відпочинком одеситів спостерігав і кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 3
Дівчата у вишитих сорочках. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 5
Жінки в патріотичному вбранні. Фото: Новини.LIVE

Вишиванка, як код свята

З самого ранку вулиці Одеси ожили — сотні містян і гостей вийшли на прогулянку у національних костюмах. Традиційні вишиванки цього дня поєднувалися з сучасними образами, а жовто-блакитні стрічки та прапори стали головними аксесуарами. Люди фотографувалися на Дерибасівській та у міському саду, перетворюючи місто на яскравий символ Незалежності.

Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 9
Молоді люди у патріотичному вбранні. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 10
Дівчина в білій сорочці з вишитими червоними квітами. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 11
Друзі гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Одеса зустріла День Незалежності України

Особливу атмосферу створювали родини з дітьми. Малеча також була у святковому вбранні: дівчатка в віночках, хлопці у вишитих сорочках. Багато хто прикрашав візочки та велосипеди прапорцями, аби підкреслити святковість цього дня.

Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 4
Люди в патріотичних сорочках. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 12
Чоловік тримає дитину, яка загорнена прапором. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 13
Дівчина в червоній сукні та віночку. Фото: Новини.LIVE

На вулицях можна було зустріти компанії друзів. Вони робили фото та ділилися в соцмережах світлинами. Навіть штормовий вітер не зіпсував святкового настрою.

Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 7
Дівчата у вишиванках фотографуються. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 6
Люди у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

Завершення дня в Одесі пройшло у дружній і піднесеній атмосфері. У місті панувало відчуття гордості й надії на перемогу. Одесити показали: їхня незалежність не лише у словах, а й у серці, а вишиванка — не просто одяг, а символ єдності, що єднає покоління.

Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 2
Жінки сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 8
Одеситки у вишитих сорочках у День Незалежності України. Фото: Новини.LIVE
Одеса у барвах Незалежності — як містяни святкували цей день - фото 1
Дівчина з прапором. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі до Дня Незалежності відбувся патріотичний автопробіг. Також ми писали, що на Потьомкінських сходах розгорнули величезний синьо-жовтий стяг довжиною 34 метри.

Одеса Одеська область Новини Одеси вишиванка вінок День Незалежності 2025
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
