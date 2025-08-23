Відео
Головна Одеса Шторм та люди — фоторепортаж з одеського узбережжя

Шторм та люди — фоторепортаж з одеського узбережжя

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 16:15
Шторм не злякав: люди гуляють біля моря в Одесі
Дівчина фотографується. Фото: Новини.LIVE

Сьогоднішній день, 23 серпня, Одеса зустріла штормом і сильним вітром, але це не зупинило містян і туристів. Попри небезпечні хвилі, люди вийшли до узбережжя, аби зробити фото на фоні розбурханого моря.

За відпочинком одеситів спостерігав і кореспондент Новини.LIVE.

Люди вийшли до моря попри шторм

На узбережжі Одеси сьогодні неспокійно — хвилі накривають пляжі, а вітер здіймає бризки на десятки метрів. Синоптики попереджали про штормовий вітер північного напрямку з поривами до 14 м/с. Саме тому купання в морі небезпечне, хоча знаходяться й ті, хто не боїться стихії.

Шторм та люди — фоторепортаж з одеського узбережжя - фото 6
Люди усміхаються. Фото: Новини.LIVE
Шторм та люди — фоторепортаж з одеського узбережжя - фото 5
Алея в квітах. Фото: Новини.LIVE

Більшість одеситів і туристів вийшли до моря, щоб подивитися на силу природи. Хтось фотографувався на фоні хвиль, інші знімали відео для соцмереж. Деякі родини прогулювалися вздовж берега, тримаючи дітей за руки, щоб не підпустити близько до води.

Шторм та люди — фоторепортаж з одеського узбережжя - фото 4
Діти гріються на сонці. Фото: Новини.LIVE
Шторм та люди — фоторепортаж з одеського узбережжя - фото 8
Люди сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE
Шторм та люди — фоторепортаж з одеського узбережжя - фото 10
Жінка фотографує дівчат. Фото: Новини.LIVE

 Попри це, кілька сміливців все ж зайшли у воду, хоча більшість обмежилися прогулянками вздовж узбережжя.

Шторм та люди — фоторепортаж з одеського узбережжя - фото 3
Відпочивальники на узбережжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Шторм та люди — фоторепортаж з одеського узбережжя - фото 2
Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Місцеві кафе біля моря залишаються відкритими, і відвідувачі спостерігають за штормом із терас. Атмосфера Одеси сьогодні поєднує тривогу від стихії та захоплення її красою. Для багатьох це ще один доказ того, що море має свій характер і владу над людьми.

Шторм та люди — фоторепортаж з одеського узбережжя - фото 9
Люди гуляють узжовж моря. Фото: Новини.LIVE
Шторм та люди — фоторепортаж з одеського узбережжя - фото 1
Кіт спить біля моря. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі сьогодні урочисто підняли на головному флагштоку міста перед будівлею мерії синьо-жовтий стяг. Також ми писали, що в Одесі з’явився новий символ пам’яті та гордості — у парку Перемоги відкрили пам’ятний знак

Одеса відпочинок море люди шторм фоторепортаж
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
