Шторм не злякав: люди гуляють біля моря в Одесі

Шторм та люди — фоторепортаж з одеського узбережжя
Сьогоднішній день, 23 серпня, Одеса зустріла штормом і сильним вітром, але це не зупинило містян і туристів. Попри небезпечні хвилі, люди вийшли до узбережжя, аби зробити фото на фоні розбурханого моря.
За відпочинком одеситів спостерігав і кореспондент Новини.LIVE.
Люди вийшли до моря попри шторм
На узбережжі Одеси сьогодні неспокійно — хвилі накривають пляжі, а вітер здіймає бризки на десятки метрів. Синоптики попереджали про штормовий вітер північного напрямку з поривами до 14 м/с. Саме тому купання в морі небезпечне, хоча знаходяться й ті, хто не боїться стихії.
Більшість одеситів і туристів вийшли до моря, щоб подивитися на силу природи. Хтось фотографувався на фоні хвиль, інші знімали відео для соцмереж. Деякі родини прогулювалися вздовж берега, тримаючи дітей за руки, щоб не підпустити близько до води.
Попри це, кілька сміливців все ж зайшли у воду, хоча більшість обмежилися прогулянками вздовж узбережжя.
Місцеві кафе біля моря залишаються відкритими, і відвідувачі спостерігають за штормом із терас. Атмосфера Одеси сьогодні поєднує тривогу від стихії та захоплення її красою. Для багатьох це ще один доказ того, що море має свій характер і владу над людьми.
Нагадаємо, в Одесі сьогодні урочисто підняли на головному флагштоку міста перед будівлею мерії синьо-жовтий стяг. Також ми писали, що в Одесі з’явився новий символ пам’яті та гордості — у парку Перемоги відкрили пам’ятний знак.
Читайте Новини.LIVE!