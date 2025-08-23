В Одесі у парку Перемоги встановили пам’ятний знак — кому

В Одесі з’явився новий символ перемоги — де саме
У День Державного Прапора в Одесі з’явився новий символ пам’яті та гордості — у парку Перемоги відкрили пам’ятний знак. Подія стала нагадуванням про мужність українських військових та їхню роль у боротьбі за свободу. Під час церемонії мер міста Геннадій Труханов підкреслив значення інсталяції для одеситів та майбутніх поколінь.
Відкриття пам'ятного знаку в Одесі
Урочисте відкриття відбулося саме у парку Перемоги, який сьогодні поступово перетворюється на простір не лише для відпочинку, а й для вшанування українських захисників. Тут створюють алеї, присвячені різним родам військ, встановлюють символічні інсталяції та прапори підрозділів.
Під час церемонії відкриття мер Одеси згадав, що ще кілька років тому одесити навіть не могли уявити війну, а сьогодні їхні знайомі та друзі стали на захист країни. Він підкреслив, що саме Збройні сили дозволяють святкувати цей день.
"Сьогодні дуже приємно, що ми відкриваємо пам’ятний знак у нашому парку "Перемога". Це знаково. Адже ще вчора наші хлопці були водіями, вчителями, працівниками, але коли ворог прийшов, вони взяли зброю і стали захищати країну. Сили спеціальних операцій займають важливе місце у нашому війську, виконують складні завдання і роблять це з честю", — сказав Геннадій Труханов.
Чому саме парк Перемоги обрали для інсталяції
Водночас він пояснив, чому саме парк Перемоги обрали місцем для встановлення цього знаку. За словами мера, назва парку сьогодні отримує новий зміст — тепер перемога асоціюється з мужністю Збройних сил.
"Це історична назва — парк Перемоги. Але сьогодні перемога для нас означає Збройні сили, завдяки яким ми боремося. На вході вже встановлені прапори наших військ і підрозділів, створені тематичні алеї. Кожен рід військ має тут свої символи. Це робить парк особливим — місцем відпочинку та глибокого змісту", — зазначив мер.
Труханов наголосив, що подібні символи мають слугувати нагадуванням не лише нинішнім одеситам, а й майбутнім поколінням. Вони мають пам’ятати, якою ціною здобувається свобода.
"Ми довели всьому світу, що таке Україна і що таке козацький дух. Наш прапор — це гордість і символ мужності", — підсумував міський голова.
