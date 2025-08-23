Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі з’явився новий символ перемоги — де саме

В Одесі з’явився новий символ перемоги — де саме

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 12:55
В Одесі у парку Перемоги встановили пам’ятний знак — кому
В Одесі відкрили пам'ятний знак. Фото: Новини.LIVE

У День Державного Прапора в Одесі з’явився новий символ пам’яті та гордості — у парку Перемоги відкрили пам’ятний знак. Подія стала нагадуванням про мужність українських військових та їхню роль у боротьбі за свободу. Під час церемонії мер міста Геннадій Труханов підкреслив значення інсталяції для одеситів та майбутніх поколінь.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
В Одесі з’явився новий символ перемоги — де саме - фото 1
Пам'ятний знак, який встановили в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Відкриття пам'ятного знаку в Одесі

Урочисте відкриття відбулося саме у парку Перемоги, який сьогодні поступово перетворюється на простір не лише для відпочинку, а й для вшанування українських захисників. Тут створюють алеї, присвячені різним родам військ, встановлюють символічні інсталяції та прапори підрозділів. 

В Одесі з’явився новий символ перемоги — де саме - фото 2
Прапори підрозділів ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Під час церемонії відкриття мер Одеси згадав, що ще кілька років тому одесити навіть не могли уявити війну, а сьогодні їхні знайомі та друзі стали на захист країни. Він підкреслив, що саме Збройні сили дозволяють святкувати цей день.

"Сьогодні дуже приємно, що ми відкриваємо пам’ятний знак у нашому парку "Перемога". Це знаково. Адже ще вчора наші хлопці були водіями, вчителями, працівниками, але коли ворог прийшов, вони взяли зброю і стали захищати країну. Сили спеціальних операцій займають важливе місце у нашому війську, виконують складні завдання і роблять це з честю", — сказав Геннадій Труханов.

В Одесі з’явився новий символ перемоги — де саме - фото 3
Очільник міста Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Чому саме парк Перемоги обрали для інсталяції

Водночас він пояснив, чому саме парк Перемоги обрали місцем для встановлення цього знаку. За словами мера, назва парку сьогодні отримує новий зміст — тепер перемога асоціюється з мужністю Збройних сил.

"Це історична назва — парк Перемоги. Але сьогодні перемога для нас означає Збройні сили, завдяки яким ми боремося. На вході вже встановлені прапори наших військ і підрозділів, створені тематичні алеї. Кожен рід військ має тут свої символи. Це робить парк особливим — місцем відпочинку та глибокого змісту", — зазначив мер.

В Одесі з’явився новий символ перемоги — де саме - фото 4
Церемонія відкриття пам'ятного знаку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Труханов наголосив, що подібні символи мають слугувати нагадуванням не лише нинішнім одеситам, а й майбутнім поколінням. Вони мають пам’ятати, якою ціною здобувається свобода.

"Ми довели всьому світу, що таке Україна і що таке козацький дух. Наш прапор — це гордість і символ мужності", — підсумував міський голова.

В Одесі з’явився новий символ перемоги — де саме - фото 5
Букет квітів біля пам'ятного знака. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі підняли на головному флагштоку міста перед будівлею мерії синьо-жовтий стяг. Також ми писали, що біля оперного театру з'явилося "Дзеркало Незалежності"

Одеса Одеська область пам'ятник Новини Одеси ССО інсталяція
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації