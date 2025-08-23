В Одесі у парку Перемоги встановили пам’ятний знак — кому

В Одесі відкрили пам'ятний знак. Фото: Новини.LIVE

У День Державного Прапора в Одесі з’явився новий символ пам’яті та гордості — у парку Перемоги відкрили пам’ятний знак. Подія стала нагадуванням про мужність українських військових та їхню роль у боротьбі за свободу. Під час церемонії мер міста Геннадій Труханов підкреслив значення інсталяції для одеситів та майбутніх поколінь.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Пам'ятний знак, який встановили в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Відкриття пам'ятного знаку в Одесі

Урочисте відкриття відбулося саме у парку Перемоги, який сьогодні поступово перетворюється на простір не лише для відпочинку, а й для вшанування українських захисників. Тут створюють алеї, присвячені різним родам військ, встановлюють символічні інсталяції та прапори підрозділів.

Прапори підрозділів ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Під час церемонії відкриття мер Одеси згадав, що ще кілька років тому одесити навіть не могли уявити війну, а сьогодні їхні знайомі та друзі стали на захист країни. Він підкреслив, що саме Збройні сили дозволяють святкувати цей день.

"Сьогодні дуже приємно, що ми відкриваємо пам’ятний знак у нашому парку "Перемога". Це знаково. Адже ще вчора наші хлопці були водіями, вчителями, працівниками, але коли ворог прийшов, вони взяли зброю і стали захищати країну. Сили спеціальних операцій займають важливе місце у нашому війську, виконують складні завдання і роблять це з честю", — сказав Геннадій Труханов.

Очільник міста Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Чому саме парк Перемоги обрали для інсталяції

Водночас він пояснив, чому саме парк Перемоги обрали місцем для встановлення цього знаку. За словами мера, назва парку сьогодні отримує новий зміст — тепер перемога асоціюється з мужністю Збройних сил.

"Це історична назва — парк Перемоги. Але сьогодні перемога для нас означає Збройні сили, завдяки яким ми боремося. На вході вже встановлені прапори наших військ і підрозділів, створені тематичні алеї. Кожен рід військ має тут свої символи. Це робить парк особливим — місцем відпочинку та глибокого змісту", — зазначив мер.

Церемонія відкриття пам'ятного знаку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Труханов наголосив, що подібні символи мають слугувати нагадуванням не лише нинішнім одеситам, а й майбутнім поколінням. Вони мають пам’ятати, якою ціною здобувається свобода.

"Ми довели всьому світу, що таке Україна і що таке козацький дух. Наш прапор — це гордість і символ мужності", — підсумував міський голова.

Букет квітів біля пам'ятного знака. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі підняли на головному флагштоку міста перед будівлею мерії синьо-жовтий стяг. Також ми писали, що біля оперного театру з'явилося "Дзеркало Незалежності".