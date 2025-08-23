Відео
День прапора — що одесити знають про державний символ України

Дата публікації: 23 серпня 2025 06:33
День Прапора в Україні 2025: що означають синій і жовтий кольори
Прапор України. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

23 серпня Україна відзначає День Державного Прапора — один із головних символів країни. Сьогодні синьо-жовтий колір знають у всьому світі. Ця кольорова гама асоціюється з українцями та тими, хто підтримує нашу країну.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи знають вони про це свято і які смисли вкладають у кольори?

Свято 23 серпня

День Державного Прапора офіційно встановили Указом Президента № 987/2004 — відтоді його щороку відзначають 23 серпня. Мета свята — вшанувати історію українського державотворення і виховувати повагу до державних символів. У 2009-му документ доповнили: у містах запровадили обов’язкові церемонії підняття прапора у сам День Прапора та під час інших державних подій. 

Прапор України
Прапор на вулицях Одеси. Фото: Новини.LIVE

Чому саме 23 серпня? У цей день 1991 року, напередодні проголошення незалежності, синьо-жовтий стяг урочисто внесли до сесійної зали Верховної Ради; вже 4 вересня його підняли над парламентом, а офіційно державний прапор затвердили 28 січня 1992 року.

День Прапора

Незважаючи на те, що синьо-жовті стяги в Одесі з початку повномасштабної війни на кожній оселі, далеко не всі знають, що 23 серпня відзначається День Прапора. Частина людей плутає цю дату з іншими державними подіями літа й говорить про "переноси". 

"23 серпня – це в нас знову якийсь перенос. День Конституції чи ще чогось?", — каже Олена.

Олена про свято
Одеситка Олена про свято. Фото: Новини.LIVE

Такі відповіді показують: сенси — на першому плані, дата — в тіні. Доречними були б прості нагадування — ранкові підняття стяга в дворах і школах, плашки в міському транспорті, короткі ролики в соцмережах. Коли інформація поруч і повторюється з року в рік, 23 серпня перестає губитися між іншими подіями.

"23 серпня – це по-новому? Я не знаю. Знаю, що синій – це небо, а жовтий – пшениця", — каже Віктор.

Одесит Олег про свято
Місцевий житель Олег про День Прапора. Фото: Новини.LIVE

Дату не всі пригадують одразу. Та зі змістом проблем немає: синій — це небо або море, жовтий — пшениця чи сонце.

Значення кольорів прапора

Найчастіше одесити називають просту формулу, яка вже стала народним поясненням. Вона спирається на речі, що поруч із нами щодня: блакить над головою і золоте поле під ногами. Саме тому це трактування однаково легко "працює" і на уроці, і під час вуличної розмови.

"Ну, взагалі, якщо так розбирати, то чисто моя асоціація з цими кольорами — це небо та поле. Тобто, блакитне небо та поле пшениці якогось жовтенького кольору. Щось ніби на те", — каже Лілія.

Олена про ассоціації
Одеситка Олена про асоціації з прапором. Фото: Новини.LIVE

Коли образи настільки зрозумілі, прапор не потребує довгих лекцій: горизонт і колос — це кадр з повсякденного життя. Синій колір "каже" про спокій і простір, жовтий — про зрілість і достаток; разом вони тримаються на простій, але міцній логіці праці та миру. Однак у приморському місті синій природно "наливається" морем, а жовтий — стає або пшеницею, або сонцем. До класики додаються хвиля, обрій і теплий відблиск на воді. Так державний символ набуває локального акценту — того самого, що робить його ближчим до повсякдення.

"Море і пшениця, мабуть", — каже Марина.

Марина про асоціації
Місцева жителька Марина про образи, які спадають на думку. Фото: Новини.LIVE

Це вже не метафора, а короткий опис регіону: порт і степ, причали й лани, логістика і врожай. Для одесита така пара — не "поезія", а знайома географія. Тому синьо-жовта смуга сприймається як кадр із літа: горизонт над хвилею й золото поля, що зливається з небом. Частина відповідей — зовсім особисті й м’які на слух. Люди не претендують на "єдино правильне" тлумачення, говорять мовою відчуттів: тепло, широта, світло. У цьому й сила символу: кожен може тлумачити його по-своєму, а спільний зміст лишається.

"Для мене жовтий – це, мабуть, цвіт сонця. А синій – це цвіт неба, мені так здається. Я точно не знаю, це моє особисте", — зазначає Лариса.

Лариса про асоціації
Одеситка Лариса про особисті асоціації. Фото: Новини.LIVE

Такі "домашні" значення не суперечать офіційним — вони їх доповнюють: до пшениці й моря додаються сонце й небо. Тому прапор — не лише про урочистості; він поряд щодня — у дворі, на набережній, у транспорті. Ми бачимо його на балконах, у вітринах крамниць, на рюкзаках і наліпках на телефонах, на човнах у порту та на дитячих малюнках у школі. Коли люди кажуть "сонце й небо", вони просто описують те, що бачать довкола себе щодня — тепло, простір і спокій. Через це символ не здається "офіціозним": він свій, живий і зрозумілий. 

Раніше ми писали про те чи знають одесити про День Державності, а також про скандал у День Молоді.

Одеса свята Україна Новини Одеси прапор України 23 серпня
Хлопонін Микита - Журналіст
Автор:
Хлопонін Микита
