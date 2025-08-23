День Флага в Украине 2025: что означают синий и желтый цвета

Флаг Украины. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

23 августа Украина отмечает День Государственного Флага — один из главных символов страны. Сегодня сине-желтый цвет знают во всем мире. Эта цветовая гамма ассоциируется с украинцами и теми, кто поддерживает нашу страну.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, знают ли они об этом празднике и какие смыслы вкладывают в цвета?

Праздник 23 августа

День Государственного Флага официально установили Указом Президента № 987/2004 — с тех пор его ежегодно отмечают 23 августа. Цель праздника — почтить историю создания украинского государства и воспитывать уважение к государственным символам. В 2009-м документ дополнили: в городах ввели обязательные церемонии поднятия флага в сам День Флага и во время других государственных событий.

Флаг на улицах Одессы, фото: Новини.LIVE

Почему именно 23 августа? В этот день 1991 года, накануне провозглашения независимости, сине-желтое знамя торжественно внесли в сессионный зал Верховной Рады; уже 4 сентября его подняли над парламентом, а официально государственный флаг утвердили 28 января 1992 года.

День Флага

Несмотря на то, что сине-желтые знамена в Одессе с начала полномасштабной войны на каждом доме, далеко не все знают, что 23 августа отмечается День Флага. Часть людей путает эту дату с другими государственными событиями лета и говорит о "переносах".

"23 августа — это у нас опять какой-то перенос. День Конституции или еще чего-то?",— говорит Елена.

Одесситка Елена о празднике. Фото: Новини.LIVE

Такие ответы показывают: смыслы — на первом плане, дата — в тени. Уместными были бы простые напоминания — утренние поднятия знамени во дворах и школах, плашки в городском транспорте, короткие ролики в соцсетях. Когда информация рядом и повторяется из года в год, 23 августа перестает теряться между другими событиями.

"23 августа — это по-новому? Я не знаю. Знаю, что синий — это небо, а желтый — пшеница", — говорит Виктор.

Местный житель Олег о Дне Флага. Фото: Новини.LIVE

Дату не все вспоминают сразу. Но со смыслом проблем нет: синий — это небо или море, желтый — пшеница или солнце.

Значение цветов флага

Чаще всего одесситы называют простую формулу, которая уже стала народным объяснением. Она опирается на вещи, которые рядом с нами каждый день: голубизна над головой и золотое поле под ногами. Именно поэтому эта трактовка одинаково легко "работает" и на уроке, и во время уличной беседы.

"Ну, вообще, если так разбирать, то чисто моя ассоциация с этими цветами — это небо и поле. То есть, голубое небо и поле пшеницы какого-то желтенького цвета. Что-то вроде на то", — говорит Лилия.

Одесситка Елена об ассоциациях с флагом. Фото: Новини.LIVE

Когда образы настолько понятны, флаг не требует долгих лекций: горизонт и колос — это кадр из повседневной жизни. Синий цвет "говорит" о спокойствии и просторе, желтый — о зрелости и достатке; вместе они держатся на простой, но прочной логике труда и мира. Однако в приморском городе синий естественно "наливается" морем, а желтый — становится либо пшеницей, либо солнцем. К классике добавляются волна, горизонт и теплый отблеск на воде. Так государственный символ приобретает локальный акцент — тот самый, что делает его ближе к повседневности.

"Море и пшеница, наверное", — говорит Марина.

Местная жительница Марина об образах, которые приходят на ум. Фото: Новини.LIVE

Это уже не метафора, а краткое описание региона: порт и степь, причалы и поля, логистика и урожай. Для одессита такая пара — не "поэзия", а знакомая география. Поэтому сине-желтая полоса воспринимается как кадр из лета: горизонт над волной и золото поля, сливающееся с небом. Часть ответов — совсем личные и мягкие на слух. Люди не претендуют на "единственно правильное" толкование, говорят языком ощущений: тепло, широта, свет. В этом и сила символа: каждый может толковать его по-своему, а общий смысл остается.

"Для меня желтый — это, пожалуй, цвет солнца. А синий — это цвет неба, мне так кажется. Я точно не знаю, это мое личное", — отмечает Лариса.

Одесситка Лариса о личных ассоциациях, фото: Новини.LIVE

Такие "домашние" значения не противоречат официальным — они их дополняют: к пшенице и морю добавляются солнце и небо. Поэтому флаг — не только о торжествах; он рядом каждый день — во дворе, на набережной, в транспорте. Мы видим его на балконах, в витринах магазинов, на рюкзаках и наклейках на телефонах, на лодках в порту и на детских рисунках в школе. Когда люди говорят "солнце и небо", они просто описывают то, что видят вокруг себя каждый день — тепло, пространство и спокойствие. Поэтому символ не кажется "официозным": он свой, живой и понятный.

