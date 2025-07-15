Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса День Державності України — як відзначають в Одесі

День Державності України — як відзначають в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 11:55
В Одесі відзначили День Державності - історія свята
Покладання квітів в Одесі. Фото: Одеська ОВА

Сьогодні в Одесі, як і в інших містах України, відзначають День Державності. Люди поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку, як до літературного символу української ідентичності.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер та одеська мерія.

Реклама
Читайте також:

День державності в Одесі

Сьогодні, у День української державності, одесити поклали квіти до пам'ятника Кобзарю. Крім пересічних городян участь взяли керівництво області та міста, представники силових структур і рятувальники. Долучилися також військові та священнослужителі.

"Цей день нагадує: бути українцем — означає не тільки продовжувати історію, а й рішуче заперечувати тих, хто намагається відібрати свободу, гідність і право бути господарем на своїй землі. Ми не мовчимо, коли знищують правду. Ми не зупиняємося, коли важко. Ми не здаємося. Українська державність — це ми",— привітав одеситів міський голова Геннадій Труханов.

Після покладання квітів городяни могли послухати виступ духового військового оркестру.

None - фото 1
Українська дівчина слухає концерт. Фото: Одеська ОВА
None - фото 2
Покладання квітів. Фото: Одеська мерія
None - фото 3
Квіти для Кобзаря. Фото: Одеська мерія

День державності

День української державності відзначають 15 липня. Цю дату було обрано невипадково: вона збігається з днем вшанування святого рівноапостольного князя Володимира Великого (за новим церковним календарем). Саме цього дня 988 року відбулося Хрещення Русі, що сприяло інтеграції наших земель у європейський християнський світ. Свято було встановлено Указом Президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про День рибалки 2025 року. А також про розгортання найбільшого прапора ВМС України в Одесі.

Одеса свята Україна квіти Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації