В Одесі відзначили День Державності - історія свята

Покладання квітів в Одесі. Фото: Одеська ОВА

Сьогодні в Одесі, як і в інших містах України, відзначають День Державності. Люди поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку, як до літературного символу української ідентичності.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер та одеська мерія.

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День державності в Одесі

Сьогодні, у День української державності, одесити поклали квіти до пам'ятника Кобзарю. Крім пересічних городян участь взяли керівництво області та міста, представники силових структур і рятувальники. Долучилися також військові та священнослужителі.

"Цей день нагадує: бути українцем — означає не тільки продовжувати історію, а й рішуче заперечувати тих, хто намагається відібрати свободу, гідність і право бути господарем на своїй землі. Ми не мовчимо, коли знищують правду. Ми не зупиняємося, коли важко. Ми не здаємося. Українська державність — це ми",— привітав одеситів міський голова Геннадій Труханов.

Після покладання квітів городяни могли послухати виступ духового військового оркестру.

Українська дівчина слухає концерт. Фото: Одеська ОВА

Покладання квітів. Фото: Одеська мерія

Квіти для Кобзаря. Фото: Одеська мерія

День державності

День української державності відзначають 15 липня. Цю дату було обрано невипадково: вона збігається з днем вшанування святого рівноапостольного князя Володимира Великого (за новим церковним календарем). Саме цього дня 988 року відбулося Хрещення Русі, що сприяло інтеграції наших земель у європейський християнський світ. Свято було встановлено Указом Президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про День рибалки 2025 року. А також про розгортання найбільшого прапора ВМС України в Одесі.