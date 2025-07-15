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Главная Одесса В Одессе сегодня будут отключать свет — кого коснется

В Одессе сегодня будут отключать свет — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 09:55
Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда в ДТЭК возобновят поставки электричества
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 15 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, из-за чего сотни абонентов будут обесточены. Свет обещают вернуть потребителям до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • 38-я линия на ж/м, 9,
  • 39-я линия на ж/м, 1-16,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Конноармейская, 1,1а;
  • Александра Кошица, 1-69,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Чайковая, 1-53,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штилевая, 2-118,/а_с,
  • дорога Николаевская, 65,
  • переулок 1-й Дунаевский, 1-6;
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11,11А, 12,20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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