Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда в ДТЭК возобновят поставки электричества

В Одессе сегодня будут отключать свет — кого коснется
Сегодня, 15 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, из-за чего сотни абонентов будут обесточены. Свет обещают вернуть потребителям до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- 2-я линия на ж/м, 12,
- 38-я линия на ж/м, 9,
- 39-я линия на ж/м, 1-16,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Донецкая, 1/1-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а;
- Александра Кошица, 1-69,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Южная дорога, 1-73,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Чайковая, 1-53,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилевая, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65,
- переулок 1-й Дунаевский, 1-6;
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- ул. Украинки Леси, 10, 11,11А, 12,20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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