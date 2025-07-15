Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда в ДТЭК возобновят поставки электричества

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 15 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, из-за чего сотни абонентов будут обесточены. Свет обещают вернуть потребителям до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

2-я линия на ж/м, 12,

38-я линия на ж/м, 9,

39-я линия на ж/м, 1-16,

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Донецкая, 1/1-25,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Конноармейская, 1,1а;

Александра Кошица, 1-69,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Наклона, 17/1,

Южная дорога, 1-73,

Наклонная, 1-59в, 174,

Чайковая, 1-53,

Шептицкого, 1,3,5;

Штилевая, 2-118,/а_с,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й Дунаевский, 1-6;

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6;

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7,

ул. Украинки Леси, 10, 11,11А, 12,20,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.