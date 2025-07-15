Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять постачання електрики

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 15 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, через що сотні абонентів будуть знеструмлені. Світло обіцяють повернути споживачам до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

2-ша лінія на ж/м, 12,

38-ма лінія на ж/м, 9,

39-та лінія на ж/м, 1-16,

1-ша Садова, 1-39,

2-га Садова,1-42,

3-тя Садова, 1-49,

4-та Садова, 1-38,

5-та Садова, 1-14,

6-та Садова, 1-71,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Донецька, 1/1-25,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кінноармійська, 1,1а;

Кошиця Олександра, 1-69,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Наклона, 17/1,

Південна дорога, 1-73,

Похила, 1-59в, 174,

Чайкова, 1-53,

Шептицького, 1,3,5;

Штильова, 2-118,/а_с,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6;

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6;

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3-7,

вул. Українки Лесі, 10, 11,11А, 12,20,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.