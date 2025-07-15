Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять постачання електрики

В Одесі сьогодні відключатимуть світло — кого торкнеться
Сьогодні, 15 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, через що сотні абонентів будуть знеструмлені. Світло обіцяють повернути споживачам до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 2-ша лінія на ж/м, 12,
- 38-ма лінія на ж/м, 9,
- 39-та лінія на ж/м, 1-16,
- 1-ша Садова, 1-39,
- 2-га Садова,1-42,
- 3-тя Садова, 1-49,
- 4-та Садова, 1-38,
- 5-та Садова, 1-14,
- 6-та Садова, 1-71,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Донецька, 1/1-25,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кінноармійська, 1,1а;
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Південна дорога, 1-73,
- Похила, 1-59в, 174,
- Чайкова, 1-53,
- Шептицького, 1,3,5;
- Штильова, 2-118,/а_с,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6;
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3-7,
- вул. Українки Лесі, 10, 11,11А, 12,20,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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