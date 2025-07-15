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Головна Одеса В Одесі сьогодні відключатимуть світло — кого торкнеться

В Одесі сьогодні відключатимуть світло — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 09:55
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять постачання електрики
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 15 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, через що сотні абонентів будуть знеструмлені. Світло обіцяють повернути споживачам до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 2-ша лінія на ж/м, 12,
  • 38-ма лінія на ж/м, 9,
  • 39-та лінія на ж/м, 1-16,
  • 1-ша Садова, 1-39,
  • 2-га Садова,1-42,
  • 3-тя Садова, 1-49,
  • 4-та Садова, 1-38,
  • 5-та Садова, 1-14,
  • 6-та Садова, 1-71,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Донецька, 1/1-25,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кінноармійська, 1,1а;
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Похила, 1-59в, 174,
  • Чайкова, 1-53,
  • Шептицького, 1,3,5;
  • Штильова, 2-118,/а_с,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6;
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • вул. Українки Лесі, 10, 11,11А, 12,20,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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