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Главная Одесса День Государственности Украины — как отмечают в Одессе

День Государственности Украины — как отмечают в Одессе

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 11:55
В Одессе отметили День Государственности - история праздника
Возложение цветов в Одессе. Фото: Одесская ОВА

Сегодня в Одессе, как и в других городах Украины, отмечают День Государственности. Люди возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке, как к литературному символу украинской идентичности.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер и одесская мэрия.

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День Государственности в Одессе

Сегодня, в День Украинской Государственности, одесситы возложили цветы к памятнику Кобзарю. Кроме рядовых горожан участие приняли руководство области и города, представители силовых структур и спасатели. Присоединились также военные и священнослужители.

"Этот день напоминает: быть украинцем — значит не только продолжать историю, но и решительно отрицать тех, кто пытается отобрать свободу, достоинство и право быть хозяином на своей земле. Мы не молчим, когда уничтожают правду. Мы не останавливаемся, когда трудно. Мы не сдаемся. Украинская государственность — это мы", — поздравил одесситов городской голова Геннадий Труханов.

После возложения цветов горожане могли послушать выступление духового военного оркестра.

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Украинская девушка слушает концерт. Фото: Одесская ОВА
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Возложение цветов. Фото: Одесская мэрия
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Цветы для Кобзаря. Фото: Одесская мэрия

День Государственности

День Украинской Государственности отмечается 15 июля. Эта дата была выбрана неслучайно: она совпадает с днем чествования святого равноапостольного князя Владимира Великого (по новому церковному календарю). Именно в этот день 988 года состоялось Крещение Руси, что способствовало интеграции наших земель в европейский христианский мир. Праздник был установлен Указом Президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021 года.

Напомним, недавно мы писали о Дне рыбака в 2025 году. А также о развертывании самого большого флага ВМС Украины в Одессе.

Одесса праздники Украина цветы Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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