В Одессе в парке Победы установили памятный знак - кому

В Одессе открыли памятный знак. Фото: Новини.LIVE

В День Государственного Флага в Одессе появился новый символ памяти и гордости — в парке Победы открыли памятный знак. Событие стало напоминанием о мужестве украинских военных и их роли в борьбе за свободу. Во время церемонии мэр города Геннадий Труханов подчеркнул значение инсталляции для одесситов и будущих поколений.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Памятный знак, который установили в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Открытие памятного знака в Одессе

Торжественное открытие состоялось именно в парке Победы, который сегодня постепенно превращается в пространство не только для отдыха, но и для чествования украинских защитников. Здесь создают аллеи, посвященные различным родам войск, устанавливают символические инсталляции и флаги подразделений.

Флаги подразделений ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Во время церемонии открытия мэр Одессы вспомнил, что еще несколько лет назад одесситы даже не могли представить войну, а сегодня их знакомые и друзья стали на защиту страны. Он подчеркнул, что именно Вооруженные силы позволяют праздновать этот день.

"Сегодня очень приятно, что мы открываем памятный знак в нашем парке "Победа". Это знаково. Ведь еще вчера наши ребята были водителями, учителями, работниками, но когда враг пришел, они взяли оружие и стали защищать страну. Силы специальных операций занимают важное место в нашей армии, выполняют сложные задачи и делают это с честью", — сказал Геннадий Труханов.

Глава города Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Почему именно парк Победы выбрали для инсталляции

В то же время он объяснил, почему именно парк Победы выбрали местом для установки этого знака. По словам мэра, название парка сегодня получает новый смысл — теперь победа ассоциируется с мужеством Вооруженных сил.

"Это историческое название — парк Победы. Но сегодня победа для нас означает Вооруженные силы, благодаря которым мы боремся. На входе уже установлены флаги наших войск и подразделений, созданы тематические аллеи. Каждый род войск имеет здесь свои символы. Это делает парк особенным — местом отдыха и глубокого содержания", — отметил мэр.

Церемония открытия памятного знака в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Труханов отметил, что подобные символы должны служить напоминанием не только нынешним одесситам, но и будущим поколениям. Они должны помнить, какой ценой приобретается свобода.

"Мы доказали всему миру, что такое Украина и что такое казацкий дух. Наш флаг — это гордость и символ мужества", — подытожил городской голова.

Букет цветов возле памятного знака. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе подняли на главном флагштоке города перед зданием мэрии сине-желтое знамя. Также мы писали, что возле оперного театра появилось "Зеркало Независимости".