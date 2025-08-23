День Прапора України — Одеса 2025

Одеса відзначила День прапора урочистим підняттям стяга — фото
Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного Прапора. В Одесі цього ранку синьо-жовтий стяг урочисто підняли на головному флагштоку міста перед будівлею мерії. Свято нагадує українцям про значення державного символу та його роль у боротьбі за свободу.
Підняття прапору в Одесі
У центрі Одеси, на Біржевій площі, з самого ранку відбулося урочисте підняття Державного Прапора України. На церемонії зібралися містяни, військові та представники влади. Синьо-жовтий стяг замайорів над головним флагштоком міста, ставши символом єдності та сили.
Мер Одеси підкреслив, що цього року свято набуває особливого змісту.
"Сьогодні для Одеси і для всієї України, а я думаю — і для всього світу, це наш день гордості. Прапор — головний символ державності. Він гордо майорить не тільки над нашими містами, а й у Європі, у містах-побратимах, у світі. Це гордість, яку ми вибороли завдяки нашим військовим, нашим героям", — сказав міський голова.
За його словами, українці сьогодні дивляться на прапор зі сльозами на очах, адже знають, якою ціною виборюють перемогу.
"Наші воїни щодня б’ються і віддають життя саме за цей стяг. Тому ми маємо пишатися ним із великої літери", — додав мер.
День Державного Прапора — заснування свята
День Державного Прапора відзначають щороку 23 серпня. Свято було засноване у 2004 році Указом Президента, щоб вшанувати один із головних символів української державності. Саме 23 серпня 1991 року, напередодні проголошення незалежності, на будівлі Верховної Ради вперше офіційно підняли національний прапор.
Що означають кольори на прапорі України
Синьо-жовті кольори мають глибокий зміст. Синій колір символізує чисте небо, а жовтий — родючі українські поля. Сьогодні цей прапор став ще й символом боротьби та незламності українців у війні.
