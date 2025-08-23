Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеса відзначила День прапора урочистим підняттям стяга — фото

Одеса відзначила День прапора урочистим підняттям стяга — фото

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 11:36
День Прапора України — Одеса 2025
В Одесі урочисто підняли Прапор України. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного Прапора. В Одесі цього ранку синьо-жовтий стяг урочисто підняли на головному флагштоку міста перед будівлею мерії. Свято нагадує українцям про значення державного символу та його роль у боротьбі за свободу.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Підняття прапору в Одесі

У центрі Одеси, на Біржевій площі, з самого ранку відбулося урочисте підняття Державного Прапора України. На церемонії зібралися містяни, військові та представники влади. Синьо-жовтий стяг замайорів над головним флагштоком міста, ставши символом єдності та сили.

Одеса відзначила День прапора урочистим підняттям стяга — фото - фото 1
Біля одеської мерії підняли прапори. Фото: Новини.LIVE
Одеса відзначила День прапора урочистим підняттям стяга — фото - фото 3
Підняття Державного Прапору України в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Одеса відзначила День прапора урочистим підняттям стяга — фото - фото 4
Військовий оркестр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мер Одеси підкреслив, що цього року свято набуває особливого змісту.

"Сьогодні для Одеси і для всієї України, а я думаю — і для всього світу, це наш день гордості. Прапор — головний символ державності. Він гордо майорить не тільки над нашими містами, а й у Європі, у містах-побратимах, у світі. Це гордість, яку ми вибороли завдяки нашим військовим, нашим героям", — сказав міський голова.

За його словами, українці сьогодні дивляться на прапор зі сльозами на очах, адже знають, якою ціною виборюють перемогу.

"Наші воїни щодня б’ються і віддають життя саме за цей стяг. Тому ми маємо пишатися ним із великої літери", — додав мер.

Одеса відзначила День прапора урочистим підняттям стяга — фото - фото 5
Мер та керівник ВМС ЗСУ з військовими. Фото: Новини.LIVE

День Державного Прапора — заснування свята

День Державного Прапора відзначають щороку 23 серпня. Свято було засноване у 2004 році Указом Президента, щоб вшанувати один із головних символів української державності. Саме 23 серпня 1991 року, напередодні проголошення незалежності, на будівлі Верховної Ради вперше офіційно підняли національний прапор.

Одеса відзначила День прапора урочистим підняттям стяга — фото - фото 2
Військові зі стягами. Фото: Новини.LIVE
Одеса відзначила День прапора урочистим підняттям стяга — фото - фото 6
Церемонія підняття стягу в Одесі біля мерії. Фото: Новини.LIVE

Що означають кольори на прапорі України

Синьо-жовті кольори мають глибокий зміст. Синій колір символізує чисте небо, а жовтий — родючі українські поля. Сьогодні цей прапор став ще й символом боротьби та незламності українців у війні.

Одеса відзначила День прапора урочистим підняттям стяга — фото - фото 7
Військові зі стягами в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Одеса відзначила День прапора урочистим підняттям стяга — фото - фото 8
Військовий тримає прапор України. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, що варто знати про національний прапор України. Також повідомляли, що біля Одеського оперного театру з'явилося "Дзеркало Незалежності"

Одеса прапор Одеська область Новини Одеси церемонія День Незалежності 2025
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації