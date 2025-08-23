День Флага Украины - Одесса 2025

В Одессе торжественно подняли Флаг Украины. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного Флага. В Одессе этим утром сине-желтый флаг торжественно подняли на главном флагштоке города перед зданием мэрии. Праздник напоминает украинцам о значении государственного символа и его роли в борьбе за свободу.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Поднятие флага в Одессе

В центре Одессы, на Биржевой площади, с самого утра состоялось торжественное поднятие Государственного Флага Украины. На церемонии собрались горожане, военные и представители власти. Сине-желтое знамя взвилось над главным флагштоком города, став символом единства и силы.

Возле одесской мэрии подняли флаги. Фото: Новини.LIVE

Поднятие Государственного Флага Украины в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Военный оркестр в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мэр Одессы подчеркнул, что в этом году праздник приобретает особый смысл.

"Сегодня для Одессы и для всей Украины, а я думаю - и для всего мира, это наш день гордости. Флаг — главный символ государственности. Он гордо реет не только над нашими городами, но и в Европе, в городах-побратимах, в мире. Это гордость, которую мы добыли в борьбе благодаря нашим военным, нашим героям", — сказал он.

По его словам, украинцы сегодня смотрят на флаг со слезами на глазах, ведь знают, какой ценой борются за победу.

"Наши воины ежедневно дерутся и отдают жизнь именно за это знамя. Поэтому мы должны гордиться им с большой буквы", — добавил мэр.

Мэр и руководитель ВМС ВСУ с военными. Фото: Новини.LIVE

День Государственного Флага — основание праздника

День Государственного Флага отмечают ежегодно 23 августа. Праздник был основан в 2004 году Указом Президента, чтобы почтить один из главных символов украинской государственности. Именно 23 августа 1991 года, накануне провозглашения независимости, на здании Верховной Рады впервые официально подняли национальный флаг.

Военные со знаменами со знаменами. Фото: Новини.LIVE

Церемония поднятия флага в Одессе возле мэрии. Фото: Новини.LIVE

Что означают цвета на флаге Украины

Сине-желтые цвета имеют глубокий смысл. Синий цвет символизирует чистое небо, а желтый — плодородные украинские поля. Сегодня этот флаг стал еще и символом борьбы и несокрушимости украинцев в войне.

Военные со знаменами в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Военный держит флаг Украины. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, что стоит знать о национальном флаге Украины. Также сообщали, что возле Одесского оперного театра появилось "Зеркало Независимости".