"Дзеркало Незалежності" в Одесі — що означає акція

Чоловік дивиться в "Дзеркало Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Дня Незалежності на площі біля Оперного театру в Одесі відкрили інсталяцію "Дзеркало Незалежності". Кожен, хто підходив до неї, міг подивитися у власні очі та подумати над питанням: "Що я зробив для Перемоги?". Організатори пояснюють: це спосіб нагадати, що доля країни залежить від щоденного внеску кожного.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Учасник акції "Дзеркало Незалежності" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Дзеркало Незалежності" в Одесі

Інсталяція одразу зібрала навколо себе чимало одеситів та гостей міста. Люди зупинялися, вдивлялися у власне відображення, фотографувалися й ділилися враженнями. Учасник акції, політолог Михайло Шабанов пояснив, що ця акція перегукується зі змістом національних свят і символів.

"Прапор для нас — це символ незламності. Коли дивишся у дзеркало сьогодні, бачиш не лише втому й сум, а й надію. Ми стали старшими, міцнішими, і в кожному з нас є віра у світле майбутнє єдиної України", — зазначив він.

Люди, які прийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE

Передусім організатори хотіли, аби дзеркало стало точкою внутрішнього діалогу для кожного: від ветерана до школяра. Адже, кажуть, внесок у спільну перемогу може мати безліч форм. Керівник одеського осередку ГО "Захист держави" Олексій Зем’яний розповів, що саме ця ідея і лягла в основу акції.

"Кожен має робити свій внесок. Якщо можеш воювати — воюй, можеш донатити — донать, можеш створювати робочі місця й платити податки — роби це. Наше завдання — нагадати людям, що їхня дія, навіть найменша, важлива для країни", — підкреслив він.

Учасники акції "Дзеркало Незалежності". Фото: Новини.LIVE

За словами Зем’яного, інсталяція стала частиною всеукраїнської акції, яка проходить у різних обласних центрах. В Одесі ж подібний захід відбувся вперше.

"Сподіваюся, що наступного року ми знову зберемося біля цього дзеркала — вже у вільній країні, святкуючи перемогу", — додав він.

"Дзеркало Незалежності" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, що варто знати про національний прапор України. Також розповідали, що у Нью-Йорку урочисто підняли прапор України напередодні Дня Незалежності.