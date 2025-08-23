"Дзеркало Незалежності" в Одесі — що означає акція

В Одесі біля Оперного театру з’явилося "Дзеркало Незалежності"
Напередодні Дня Незалежності на площі біля Оперного театру в Одесі відкрили інсталяцію "Дзеркало Незалежності". Кожен, хто підходив до неї, міг подивитися у власні очі та подумати над питанням: "Що я зробив для Перемоги?". Організатори пояснюють: це спосіб нагадати, що доля країни залежить від щоденного внеску кожного.
"Дзеркало Незалежності" в Одесі
Інсталяція одразу зібрала навколо себе чимало одеситів та гостей міста. Люди зупинялися, вдивлялися у власне відображення, фотографувалися й ділилися враженнями. Учасник акції, політолог Михайло Шабанов пояснив, що ця акція перегукується зі змістом національних свят і символів.
"Прапор для нас — це символ незламності. Коли дивишся у дзеркало сьогодні, бачиш не лише втому й сум, а й надію. Ми стали старшими, міцнішими, і в кожному з нас є віра у світле майбутнє єдиної України", — зазначив він.
Передусім організатори хотіли, аби дзеркало стало точкою внутрішнього діалогу для кожного: від ветерана до школяра. Адже, кажуть, внесок у спільну перемогу може мати безліч форм. Керівник одеського осередку ГО "Захист держави" Олексій Зем’яний розповів, що саме ця ідея і лягла в основу акції.
"Кожен має робити свій внесок. Якщо можеш воювати — воюй, можеш донатити — донать, можеш створювати робочі місця й платити податки — роби це. Наше завдання — нагадати людям, що їхня дія, навіть найменша, важлива для країни", — підкреслив він.
За словами Зем’яного, інсталяція стала частиною всеукраїнської акції, яка проходить у різних обласних центрах. В Одесі ж подібний захід відбувся вперше.
"Сподіваюся, що наступного року ми знову зберемося біля цього дзеркала — вже у вільній країні, святкуючи перемогу", — додав він.
