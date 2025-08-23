Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі біля Оперного театру з’явилося "Дзеркало Незалежності"

В Одесі біля Оперного театру з’явилося "Дзеркало Незалежності"

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 10:50
"Дзеркало Незалежності" в Одесі — що означає акція
Чоловік дивиться в "Дзеркало Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Дня Незалежності на площі біля Оперного театру в Одесі відкрили інсталяцію "Дзеркало Незалежності". Кожен, хто підходив до неї, міг подивитися у власні очі та подумати над питанням: "Що я зробив для Перемоги?". Організатори пояснюють: це спосіб нагадати, що доля країни залежить від щоденного внеску кожного.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
В Одесі біля Оперного з’явилося "Дзеркало Незалежності" - фото 1
Учасник акції "Дзеркало Незалежності" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Дзеркало Незалежності" в Одесі

Інсталяція одразу зібрала навколо себе чимало одеситів та гостей міста. Люди зупинялися, вдивлялися у власне відображення, фотографувалися й ділилися враженнями. Учасник акції, політолог Михайло Шабанов пояснив, що ця акція перегукується зі змістом національних свят і символів.

"Прапор для нас — це символ незламності. Коли дивишся у дзеркало сьогодні, бачиш не лише втому й сум, а й надію. Ми стали старшими, міцнішими, і в кожному з нас є віра у світле майбутнє єдиної України", — зазначив він.

В Одесі біля Оперного з’явилося "Дзеркало Незалежності" - фото 2
Люди, які прийшли на акцію. Фото: Новини.LIVE

Передусім організатори хотіли, аби дзеркало стало точкою внутрішнього діалогу для кожного: від ветерана до школяра. Адже, кажуть, внесок у спільну перемогу може мати безліч форм. Керівник одеського осередку ГО "Захист держави" Олексій Зем’яний розповів, що саме ця ідея і лягла в основу акції.

"Кожен має робити свій внесок. Якщо можеш воювати — воюй, можеш донатити — донать, можеш створювати робочі місця й платити податки — роби це. Наше завдання — нагадати людям, що їхня дія, навіть найменша, важлива для країни", — підкреслив він.

В Одесі біля Оперного з’явилося "Дзеркало Незалежності" - фото 3
Учасники акції "Дзеркало Незалежності". Фото: Новини.LIVE

За словами Зем’яного, інсталяція стала частиною всеукраїнської акції, яка проходить у різних обласних центрах. В Одесі ж подібний захід відбувся вперше.

"Сподіваюся, що наступного року ми знову зберемося біля цього дзеркала — вже у вільній країні, святкуючи перемогу", — додав він.

В Одесі біля Оперного з’явилося "Дзеркало Незалежності" - фото 4
"Дзеркало Незалежності" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, що варто знати про національний прапор України. Також розповідали, що у Нью-Йорку урочисто підняли прапор України напередодні Дня Незалежності.

Одеса акція Одеська область Новини Одеси символи День Незалежності 2025
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації