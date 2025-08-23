Видео
Главная Одесса В Одессе возле Оперного театра появилось "Зеркало Независимости"

В Одессе возле Оперного театра появилось "Зеркало Независимости"

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 10:50
"Зеркало Независимости" в Одессе - что означает акция
Мужчина смотрит в "Зеркало Независимости. Фото: Новини.LIVE

Накануне Дня Независимости на площади возле Оперного театра в Одессе открыли инсталляцию "Зеркало Независимости". Каждый, кто подходил к ней, мог посмотреть в собственные глаза и подумать над вопросом: "Что я сделал для Победы?". Организаторы объясняют: это способ напомнить, что судьба страны зависит от ежедневного вклада каждого.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:
В Одесі біля Оперного з’явилося "Дзеркало Незалежності" - фото 1
Участник акции "Зеркало Независимости" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Зеркало Независимости" в Одессе

Инсталляция сразу собрала вокруг себя немало одесситов и гостей города. Люди останавливались, всматривались в собственное отражение, фотографировались и делились впечатлениями.  Участник акции, политолог Михаил Шабанов объяснил, что эта акция перекликается со смыслом национальных праздников и символов.

"Флаг для нас — это символ несокрушимости. Когда смотришь в зеркало сегодня, видишь не только усталость и печаль, но и надежду. Мы стали старше, крепче, и в каждом из нас есть вера в светлое будущее единой Украины", — отметил он.

В Одесі біля Оперного з’явилося "Дзеркало Незалежності" - фото 2
Люди, которые пришли на акцию. Фото: Новини.LIVE

Прежде всего организаторы хотели, чтобы зеркало стало точкой внутреннего диалога для каждого: от ветерана до школьника. Ведь, говорят, вклад в общую победу может иметь множество форм. Руководитель одесской ячейки ОО "Защита государства" Алексей Земяной рассказал, что именно эта идея и легла в основу акции.

"Каждый должен делать свой вклад. Если можешь воевать - воюй, можешь донатить — донать, можешь создавать рабочие места и платить налоги — делай это. Наша задача — напомнить людям, что их действие, даже самое маленькое, важно для страны", — подчеркнул он.

В Одесі біля Оперного з’явилося "Дзеркало Незалежності" - фото 4
"Зеркало Независимости" в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В Одесі біля Оперного з’явилося "Дзеркало Незалежності" - фото 3
Участники акции "Зеркало Независимости". Фото: Новини.LIVE

По словам Земяного, инсталляция стала частью всеукраинской акции, которая проходит в разных областных центрах. В Одессе же подобное мероприятие состоялось впервые.

"Надеюсь, что в следующем году мы снова соберемся возле этого зеркала — уже в свободной стране, празднуя победу", — добавил он.

Напомним, мы писали, что стоит знать о национальном флаге Украины. Также рассказывали, что в Нью-Йорке торжественно подняли флаг Украины накануне Дня Независимости.

Одесса акция Одесская область Новости Одессы символы День Независимости 2025
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
