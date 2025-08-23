Шторм не испугал: люди гуляют у моря в Одессе: люди гуляют у моря в Одессе

Девушка фотографируется. Фото: Новини.LIVE

Сегодняшний день, 23 августа, Одесса встретила штормом и сильным ветром, но это не остановило горожан и туристов. Несмотря на опасные волны, люди вышли к побережью, чтобы сделать фото на фоне бушующего моря.

За отдыхом одесситов наблюдал и корреспондент Новини.LIVE.

Люди вышли к морю несмотря на шторм

На побережье Одессы сегодня неспокойно — волны накрывают пляжи, а ветер поднимает брызги на десятки метров. Синоптики предупреждали о штормовом ветре северного направления с порывами до 14 м/с. Именно поэтому купание в море опасно, хотя находятся и те, кто не боится стихии.

Люди улыбаются. Фото: Новини.LIVE

Аллея в цветах. Фото: Новини.LIVE

Большинство одесситов и туристов вышли к морю, чтобы посмотреть на силу природы. Кто-то фотографировался на фоне волн, другие снимали видео для соцсетей. Некоторые семьи прогуливались вдоль берега, держа детей за руки, чтобы не подпустить близко к воде.

Дети греются на солнце. Фото: Новини.LIVE

Люди сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE

Женщина фотографирует девушек. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на это, несколько смельчаков все же зашли в воду, хотя большинство ограничились прогулками вдоль побережья.

Отдыхающие на побережье в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Местные кафе у моря остаются открытыми, и посетители наблюдают за штормом с террас. Атмосфера Одессы сегодня сочетает тревогу от стихии и восхищение ее красотой. Для многих это еще одно доказательство того, что море имеет свой характер и власть над людьми.

Люди гуляют вдоль моря. Фото: Новини.LIVE

Кот спит возле моря. Фото: Новини.LIVE

