Останні дні літа — яка температура води в морі біля Одеси

Останні дні літа — яка температура води в морі біля Одеси

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 05:37
Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 23 серпня
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 серпня, в Одесі і області пройдуть дощі та буде чутно грозу. Але вода у морі відчутно не похолодшає — вона опуститься лише на один градус.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 22 серпня, опуститься ще на 1 градус. Вона  буде на рівні +20...+21°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі вночі буде значний дощ, гроза, а вдень без істотних опадів. Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +24...+26 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує дощ, місцями значний, та гроза. Вітер — південний, вранці та вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, вдень — від +22 °C до +27 °C. На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км. 

None - фото 1
Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні зникнуть зими. А також про те, яку погоду обіцяли синоптики протягом цього літа.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
