Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 23 серпня

Сьогодні, 23 серпня, в Одесі і області пройдуть дощі та буде чутно грозу. Але вода у морі відчутно не похолодшає — вона опуститься лише на один градус.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 22 серпня, опуститься ще на 1 градус. Вона буде на рівні +20...+21°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі вночі буде значний дощ, гроза, а вдень без істотних опадів. Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +24...+26 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує дощ, місцями значний, та гроза. Вітер — південний, вранці та вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, вдень — від +22 °C до +27 °C. На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

