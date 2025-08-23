Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 23 августа

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 23 августа, в Одессе и области пройдут дожди и будет слышна гроза. Но вода в море ощутимо не похолодает — она опустится лишь на один градус.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 22 августа, опустится еще на 1 градус. Она будет на уровне +20...+21°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ночью будет значительный дождь, гроза, а днем без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать +18...+20 °C, а днем потеплеет до +24...+26 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает дождь, местами значительный, и гроза. Ветер — южный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать +15...+20 °C, днем — от +22 °C до +27 °C. На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

