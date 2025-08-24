Автопробіг до Дня Незалежності в Одесі

Автопробіг в Одесі до Дня Незалежності України. Фото: Новини.LIVE

В Одесі до Дня Незалежності стартував патріотичний автопробіг. Десятки машин і мотоциклів, прикрашених синьо-жовтими та міськими прапорами, проїхали вулицями міста. Для багатьох учасників участь у заїзді стала здійсненням давньої мрії.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Мотоцикли, які беруть участь в автопробігу. Фото: Новини.LIVE

Прикрашений стягом мотоцикл в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Автопробіг в центрі Одеси

Центр Одеси сьогодні перетворився на патріотичну колону. Автомобілі та мотоцикли майоріли прапорами України й Одеси, а також орнаментами у національних кольорах.

Учасники автопробігу проїхалися містом. Фото: Новини.LIVE

Машини під час автопробігу. Фото: Новини.LIVE

Машина прикрашена стягом України. Фото: Новини.LIVE

Серед тих, хто вперше долучився до автопробігу, — одеситка Любов Райлян. Вона розповіла, що давно мріяла взяти участь у такому заїзді, а цього року вирішила здійснити задумане.

"Ми вперше вирішили брати участь, але завжди про це мріяли. Для нас це дуже важливо — у цей день бути разом з усіма українцями. Ми — Україна, ми любимо свою країну і своє місто", — зізналася Любов.

Учасниця автопробігу Любов Райлян. Фото: Новини.LIVE

Для неї автопробіг — це не лише свято, а й спосіб показати, що українці здатні бути разом у будь-якій ситуації.

"У першу чергу це єдність. Ми всі разом прагнемо перемоги України. І це маленьке свято, яке нагадує, що ми повинні бути разом і в радості, і в горі, і на шляху до перемоги", — додала учасниця.

Чоловік тримає прапор. Фото: Новини.LIVE

Припарковані мотоцикли. Фото: Новини.LIVE

Жінка підкреслила, що бере участь у заїзді всією родиною. Навіть найменші пасажири мали із собою прапорці й символіку, аби підтримати спільний настрій.

"У нас навіть є маленький пасажир — теж із серцем України. Для нас важливо, щоб діти бачили цю єдність і пишалися тим, що вони українці", — поділилася Любов.

Хлопчик зі стягом на плечах. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі на Потьомкінських сходах розгорнули величезний синьо-жовтий стяг довжиною 34 метри. Також ми писали, що в Одесі у парку Перемоги відкрили пам’ятний знак воїнам ЗСУ.