Одесситы с флагами устроили громкий автопробег — фото

Дата публикации 24 августа 2025 11:50
Автопробег ко Дню Независимости в Одессе
Автопробег в Одессе ко Дню Независимости Украины. Фото: Новини.LIVE

В Одессе ко Дню Независимости стартовал патриотический автопробег. Десятки машин и мотоциклов, украшенных сине-желтыми и городскими флагами, проехали по улицам города. Для многих участников участие в заезде стало осуществлением давней мечты.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Одесити з прапорами влаштували гучний автопробіг — фото - фото 1
Мотоциклы, которые принимают участие в автопробеге. Фото: Новини.LIVE
Одесити з прапорами влаштували гучний автопробіг — фото - фото 2
Украшенный флагом мотоцикл в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Автопробег в центре Одессы

Центр Одессы сегодня превратился в патриотическую колонну. Автомобили и мотоциклы развевались флагами Украины и Одессы, а также орнаментами в национальных цветах.

Одесити з прапорами влаштували гучний автопробіг — фото - фото 3
Участники автопробега проехались по городу. Фото: Новини.LIVE
Одесити з прапорами влаштували гучний автопробіг — фото - фото 4
Машины во время автопробега во время автопробега. Фото: Новини.LIVE
Одесити з прапорами влаштували гучний автопробіг — фото - фото 5
Машина украшена флагом Украины. Фото: Новини.LIVE

Среди тех, кто впервые присоединился к автопробегу, — одесситка Любовь Райлян. Она рассказала, что давно мечтала принять участие в таком заезде, а в этом году решила осуществить задуманное.

"Мы впервые решили участвовать, но всегда об этом мечтали. Для нас это очень важно — в этот день быть вместе со всеми украинцами. Мы — Украина, мы любим свою страну и свой город", — призналась Любовь.

Одесити з прапорами влаштували гучний автопробіг — фото - фото 6
Участница автопробега Любовь Райлян. Фото: Новини.LIVE

Для нее автопробег — это не только праздник, но и способ показать, что украинцы способны быть вместе в любой ситуации.

"В первую очередь это единство. Мы все вместе стремимся к победе Украины. И это маленький праздник, который напоминает, что мы должны быть вместе и в радости, и в горе, и на пути к победе", — добавила участница.

Одесити з прапорами влаштували гучний автопробіг — фото - фото 7
Мужчина держит флаг. Фото: Новини.LIVE
Одесити з прапорами влаштували гучний автопробіг — фото - фото 8
Припаркованные мотоциклы. Фото: Новини.LIVE

Женщина подчеркнула, что участвует в заезде всей семьей. Даже самые маленькие пассажиры имели с собой флажки и символику, чтобы поддержать общее настроение.

"У нас даже есть маленький пассажир — тоже с сердцем Украины. Для нас важно, чтобы дети видели это единство и гордились тем, что они украинцы", — поделилась Любовь.

Одесити з прапорами влаштували гучний автопробіг — фото - фото 9
Мальчик со знаменем на плечах. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе на Потемкинской лестнице развернули огромный сине-желтый флаг длиной 34 метра. Также мы писали, что в Одессе в парке Победы открыли памятный знак воинам ВСУ.

Одесса авто акция Одесская область Новости Одессы День Независимости 2025
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
