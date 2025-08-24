Автопробег ко Дню Независимости в Одессе

Одесситы с флагами устроили громкий автопробег — фото
В Одессе ко Дню Независимости стартовал патриотический автопробег. Десятки машин и мотоциклов, украшенных сине-желтыми и городскими флагами, проехали по улицам города. Для многих участников участие в заезде стало осуществлением давней мечты.
Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Автопробег в центре Одессы
Центр Одессы сегодня превратился в патриотическую колонну. Автомобили и мотоциклы развевались флагами Украины и Одессы, а также орнаментами в национальных цветах.
Среди тех, кто впервые присоединился к автопробегу, — одесситка Любовь Райлян. Она рассказала, что давно мечтала принять участие в таком заезде, а в этом году решила осуществить задуманное.
"Мы впервые решили участвовать, но всегда об этом мечтали. Для нас это очень важно — в этот день быть вместе со всеми украинцами. Мы — Украина, мы любим свою страну и свой город", — призналась Любовь.
Для нее автопробег — это не только праздник, но и способ показать, что украинцы способны быть вместе в любой ситуации.
"В первую очередь это единство. Мы все вместе стремимся к победе Украины. И это маленький праздник, который напоминает, что мы должны быть вместе и в радости, и в горе, и на пути к победе", — добавила участница.
Женщина подчеркнула, что участвует в заезде всей семьей. Даже самые маленькие пассажиры имели с собой флажки и символику, чтобы поддержать общее настроение.
"У нас даже есть маленький пассажир — тоже с сердцем Украины. Для нас важно, чтобы дети видели это единство и гордились тем, что они украинцы", — поделилась Любовь.
Напомним, в Одессе на Потемкинской лестнице развернули огромный сине-желтый флаг длиной 34 метра. Также мы писали, что в Одессе в парке Победы открыли памятный знак воинам ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!