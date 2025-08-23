Відео
Головна Одеса В Одесі перекриють дороги — як курсуватиме громадський транспорт

В Одесі перекриють дороги — як курсуватиме громадський транспорт

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 14:21
Одеса перекриття доріг 24 серпня 2025: подробиці
Автобус їде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 24 серпня, в центрі Одеси проведуть святкові велоперегони "Гонка вгору!". Через захід частково змінять рух міського транспорту. Обмеження діятимуть зранку і триватимуть кілька годин.

Про це у суботу, 23 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Перекриття доріг в Одесі

За інформацією мерії, велогонка присвячена до Дня Незалежності. Змагання стартують 24 серпня о 09:00 і триватимуть до 13:00. У цей час у центрі міста перекриють рух для приватного та громадського транспорту.

Щоб уникнути колапсу, департамент транспорту оголосив про тимчасові зміни в роботі автобусних маршрутів.

Які автобуси змінять маршрут

Автобус №220а у напрямку Економічного університету курсуватиме від вулиці Європейської на Ніни Строкатої, далі Преображенською і за звичним маршрутом.

Автобус №221 у напрямку Нового ринку їхатиме від вулиці Грецької на Європейську, Ніни Строкатої, через площу Віри Холодної, Соборну площу, Кіри Муратової і далі за маршрутом.

Міська влада радить одеситам заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути затримок.

Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі

Громадський транспорт:

  • Трамвай і тролейбус — 15 грн.
  • Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.
  • Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів №67 і №68.

Проїзні квитки:

  • Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).
  • Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).
  • Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).
  • Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).

Нагадаємо, сьогодні тисячі одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи. Також ми писали, що негода в Одесі повалила майже півсотні дерев. 

Одеса Одеська область перегони Новини Одеси День Незалежності 2025
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
