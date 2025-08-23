Одесса перекрытие дорог 24 августа 2025 года: подробности

Автобус едет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 24 августа, в центре Одессы проведут праздничные велогонки "Гонка вверх!". Из-за мероприятия частично изменят движение городского транспорта. Ограничения будут действовать с утра и продлятся несколько часов.

Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Перекрытие дорог в Одессе

По информации мэрии, велогонка приурочена ко Дню Независимости. Соревнования стартуют 24 августа в 09:00 и продлятся до 13:00. В это время в центре города перекроют движение для частного и общественного транспорта.

Чтобы избежать коллапса, департамент транспорта объявил о временных изменениях в работе автобусных маршрутов.

Какие автобусы изменят маршрут

Автобус №220а в направлении Экономического университета будет курсировать от улицы Европейской на Нины Строкатой, далее по Преображенской и по привычному маршруту.

Автобус №221 в направлении Нового рынка будет ехать от улицы Греческой на Европейскую, Нины Строкатой, через площадь Веры Холодной, Соборную площадь, Киры Муратовой и далее по маршруту.

Городские власти советуют одесситам заранее планировать маршруты, чтобы избежать задержек.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

Общественный транспорт:

Трамвай и троллейбус - 15 грн.

Маршрутки - 20 грн по городу, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги.

Поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов №67 и №68.

Проездные билеты:

Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).

Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).

Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).

Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).

Напомним, сегодня тысячи одесситов остались без света из-за ремонтных работ. Также мы писали, что непогода в Одессе повалила почти полсотни деревьев.