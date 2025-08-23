Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Негода в Одесі — місто розчищають від повалених дерев

Негода в Одесі — місто розчищають від повалених дерев

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 13:37
Негода в Одесі — повалені дерева і робота комунальників
В Одесі негода повалила дерева. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі вирує негода: лише за добу сильний вітер повалив майже півсотні дерев і гілок. На вулицях працюють десятки бригад і спецтехніка, щоб звільнити дороги та двори. Попри серйозні пошкодження, підтоплень у місті наразі немає.

Про це у суботу, 23 серпня, повідомили ЖКС Одеси.

Реклама
Читайте також:

Негода в Одесі

Стихія охопила Одесу ще 22 серпня і вже встигла завдати шкоди. За останні 24 години зареєстровано 47 випадків падіння дерев і великих гілок. Комунальники вже відпрацювали 44 адреси, ще три залишаються у роботі. Крім того, зафіксовані обриви ліній електропередач та вуличного освітлення.

Реклама

Що ліквідовують комунальники

У першу чергу ліквідовують наслідки там, де дерева перекрили дороги, автомагістралі та пішохідні зони. Також увага приділяється проїздам до соціально важливих об’єктів. Надзвичайники та працівники комунальних структур працюють у дворах, розпилюють стовбури та прибирають сміття.

Дорожні служби паралельно прочищають решітки дощоприймачів, промивають рукава і колектори, аби уникнути затоплення вулиць. До робіт залучено 269 людей та 48 одиниць спецтехніки. Станом на ранок підтоплень у місті не виявлено.

Реклама

Одеситів закликають бути обережними під час негоди, не залишати авто під деревами та повідомляти про небезпечні ситуації на гарячі лінії комунальних служб.

Нагадаємо, енергетики проводять планові роботи на електромережах в Одесі. Також ми писали, що на Одещині двоє чоловіків у гумових та пластикових човнах витягли з водойм сотні рибин за допомогою сіток.

Одеса негода дерева Одеська область Новини Одеси шторм
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації