Негода в Одесі — повалені дерева і робота комунальників

В Одесі негода повалила дерева. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі вирує негода: лише за добу сильний вітер повалив майже півсотні дерев і гілок. На вулицях працюють десятки бригад і спецтехніка, щоб звільнити дороги та двори. Попри серйозні пошкодження, підтоплень у місті наразі немає.

Про це у суботу, 23 серпня, повідомили ЖКС Одеси.

Негода в Одесі

Стихія охопила Одесу ще 22 серпня і вже встигла завдати шкоди. За останні 24 години зареєстровано 47 випадків падіння дерев і великих гілок. Комунальники вже відпрацювали 44 адреси, ще три залишаються у роботі. Крім того, зафіксовані обриви ліній електропередач та вуличного освітлення.

Що ліквідовують комунальники

У першу чергу ліквідовують наслідки там, де дерева перекрили дороги, автомагістралі та пішохідні зони. Також увага приділяється проїздам до соціально важливих об’єктів. Надзвичайники та працівники комунальних структур працюють у дворах, розпилюють стовбури та прибирають сміття.

Дорожні служби паралельно прочищають решітки дощоприймачів, промивають рукава і колектори, аби уникнути затоплення вулиць. До робіт залучено 269 людей та 48 одиниць спецтехніки. Станом на ранок підтоплень у місті не виявлено.

Одеситів закликають бути обережними під час негоди, не залишати авто під деревами та повідомляти про небезпечні ситуації на гарячі лінії комунальних служб.

