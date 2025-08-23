Браконьєри на Одещині завдали збитки майже мільйон

Затриманий браконьєр на Одещині. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

В Одеській області протягом одного дня викрили одразу два випадки незаконного вилову риби. Двоє чоловіків у гумових та пластикових човнах витягли з водойм сотні особин за допомогою сіток. Збитки для рибних запасів України оцінили майже у мільйон гривень.

Про це у п'ятницю, 22 серпня, повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

Допис рибоохоронного патруля. Фото: скриншот з Facebook

Незаконний вилов риби на Одещині

За їхніми даними, на озері Ялпуг біля села Плавні Ренійської громади патруль зупинив чоловіка на гумовому човні. Він користувався сімома лісковими сітками, добувши 38 окунів, 229 плоскирок, 43 карасі та 21 тарань. Загальна вага улову перевищила 23 кілограми, а збитки склали 579 тисяч гривень.

Виловлена риба. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Ще одного порушника виявили на озері Кагул у місті Рені, в районі хутора Кирган. Цього разу чоловік використовував три сітки та пластиковий човен. Його улов — 24 окуні, 96 плоскирок, 4 карасі, 15 молодих сазанів, 48 краснопірок, одну щуку та дві білизни. Загальна вага склала понад 9 кілограмів, а збитки — 372 тисячі гривень.

У браконьєра вилучили рибу. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Які збитки від браконьєрства

У підсумку лише за один день два браконьєри завдали шкоди на суму понад 952 тисячі гривень. На обох складені протоколи про адмінправопорушення. Заборонені снасті, човни та виловлену рибу вилучили.

Нагадаємо, на Сухому лимані браконьєри завдали збитків державі майже на 3 мільйони гривень. Також ми писали, що на Одещині затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу та раків на річці Дністер.