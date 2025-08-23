Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині браконьєри виловили риби майже на мільйон — подробиці

На Одещині браконьєри виловили риби майже на мільйон — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 12:19
Браконьєри на Одещині завдали збитки майже мільйон
Затриманий браконьєр на Одещині. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

В Одеській області протягом одного дня викрили одразу два випадки незаконного вилову риби. Двоє чоловіків у гумових та пластикових човнах витягли з водойм сотні особин за допомогою сіток. Збитки для рибних запасів України оцінили майже у мільйон гривень.

Про це у п'ятницю, 22 серпня, повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

Реклама
Читайте також:
На Одещині браконьєри виловили риби майже на мільйон — подробиці - фото 1
Допис рибоохоронного патруля. Фото: скриншот з Facebook

Незаконний вилов риби на Одещині

За їхніми даними, на озері Ялпуг біля села Плавні Ренійської громади патруль зупинив чоловіка на гумовому човні. Він користувався сімома лісковими сітками, добувши 38 окунів, 229 плоскирок, 43 карасі та 21 тарань. Загальна вага улову перевищила 23 кілограми, а збитки склали 579 тисяч гривень.

На Одещині браконьєри виловили риби майже на мільйон — подробиці - фото 2
Виловлена риба. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Ще одного порушника виявили на озері Кагул у місті Рені, в районі хутора Кирган. Цього разу чоловік використовував три сітки та пластиковий човен. Його улов — 24 окуні, 96 плоскирок, 4 карасі, 15 молодих сазанів, 48 краснопірок, одну щуку та дві білизни. Загальна вага склала понад 9 кілограмів, а збитки — 372 тисячі гривень.

На Одещині браконьєри виловили риби майже на мільйон — подробиці - фото 3
У браконьєра вилучили рибу. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Які збитки від браконьєрства

У підсумку лише за один день два браконьєри завдали шкоди на суму понад 952 тисячі гривень. На обох складені протоколи про адмінправопорушення. Заборонені снасті, човни та виловлену рибу вилучили.

Нагадаємо, на Сухому лимані браконьєри завдали збитків державі майже на 3 мільйони гривень. Також ми писали, що на Одещині затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу та раків на річці Дністер.

Одеса Одеська область браконьєри Новини Одеси риба озеро
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації