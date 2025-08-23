Браконьеры в Одесской области нанесли ущерб почти миллион

Задержан браконьер в Одесской области. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области в течение одного дня разоблачили сразу два случая незаконного вылова рыбы. Двое мужчин в резиновых и пластиковых лодках вытащили из водоемов сотни особей с помощью сетей. Убытки для рыбных запасов Украины оценили почти в миллион гривен.

Об этом в пятницу, 22 августа, сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Сообщение рыбоохранного патруля. Фото: скриншот из Facebook

Незаконный вылов рыбы в Одесской области

По их данным, на озере Ялпуг возле села Плавни Ренийской общины патруль остановил мужчину на резиновой лодке. Он пользовался семью лесковыми сетями, добыв 38 окуней, 229 плоскирок, 43 карася и 21 тарань. Общий вес улова превысил 23 килограмма, а убытки составили 579 тысяч гривен.

Выловленная рыба. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Еще одного нарушителя обнаружили на озере Кагул в городе Рени, в районе хутора Кирган. На этот раз мужчина использовал три сетки и пластиковую лодку. Его улов — 24 окуня, 96 плоскирок, 4 карася, 15 молодых сазанов, 48 краснопёрок, одну щуку и две бельдюги. Общий вес составил более 9 килограммов, а убытки — 372 тысячи гривен.

У браконьера изъяли рыбу. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Какие убытки от браконьерства

В итоге только за один день два браконьера нанесли ущерб на сумму более 952 тысяч гривен. На обоих составлены протоколы об админправонарушениях. Запрещенные снасти, лодки и выловленную рыбу изъяли.

Напомним, на Сухом лимане браконьеры нанесли ущерб государству почти на 3 миллиона гривен. Также мы писали, что в Одесской области задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу и раков на реке Днестр.