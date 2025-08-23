Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине браконьеры выловили рыбы почти на миллион

На Одесчине браконьеры выловили рыбы почти на миллион

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 12:19
Браконьеры в Одесской области нанесли ущерб почти миллион
Задержан браконьер в Одесской области. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области в течение одного дня разоблачили сразу два случая незаконного вылова рыбы. Двое мужчин в резиновых и пластиковых лодках вытащили из водоемов сотни особей с помощью сетей. Убытки для рыбных запасов Украины оценили почти в миллион гривен.

Об этом в пятницу, 22 августа, сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Реклама
Читайте также:
На Одещині браконьєри виловили риби майже на мільйон — подробиці - фото 1
Сообщение рыбоохранного патруля. Фото: скриншот из Facebook

Незаконный вылов рыбы в Одесской области

По их данным, на озере Ялпуг возле села Плавни Ренийской общины патруль остановил мужчину на резиновой лодке. Он пользовался семью лесковыми сетями, добыв 38 окуней, 229 плоскирок, 43 карася и 21 тарань. Общий вес улова превысил 23 килограмма, а убытки составили 579 тысяч гривен.

На Одещині браконьєри виловили риби майже на мільйон — подробиці - фото 2
Выловленная рыба. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Еще одного нарушителя обнаружили на озере Кагул в городе Рени, в районе хутора Кирган. На этот раз мужчина использовал три сетки и пластиковую лодку. Его улов — 24 окуня, 96 плоскирок, 4 карася, 15 молодых сазанов, 48 краснопёрок, одну щуку и две бельдюги. Общий вес составил более 9 килограммов, а убытки — 372 тысячи гривен.

На Одещині браконьєри виловили риби майже на мільйон — подробиці - фото 3
У браконьера изъяли рыбу. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Какие убытки от браконьерства

В итоге только за один день два браконьера нанесли ущерб на сумму более 952 тысяч гривен. На обоих составлены протоколы об админправонарушениях. Запрещенные снасти, лодки и выловленную рыбу изъяли.

Напомним, на Сухом лимане браконьеры нанесли ущерб государству почти на 3 миллиона гривен. Также мы писали, что в Одесской области задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу и раков на реке Днестр.

Одесса Одесская область браконьеры Новости Одессы рыба озеро
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации