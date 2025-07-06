Браконьєр на Одещині завдав збитків на понад 143 тисячі грн

На Одещині впіймали браконьєра. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

На Одещині затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу та раків на річці Дністер. Він використовував заборонене знаряддя — драгy. Порушника чекає суд.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Браконьєр на Дністрі

Відомо, що браконьєра затримали поблизу міста Біляївка. Чоловік займався незаконним виловом водних біоресурсів на Дністрі.

Під час перевірки у порушника виявили 42 раки, одну щуку та драгy — спеціальне знаряддя для лову, яке заборонене для використання у любительському рибальстві. Саме використання драги завдає найбільшої шкоди річковій екосистемі, адже знищує не тільки рибу, а й дно водойми.

Заборонене знаряддя для вилову біоресурсів — драга. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

"Цей інструмент дозволяє вибрати все живе з дна. Це не просто вилов риби — це фактичне знищення середовища її існування", — пояснюють у Державній екологічній інспекції.

Яке покарання за незаконний вилов риби

Інспектори склали протокол за грубе порушення правил рибальства. Матеріали справи вже готують для передачі до суду. За попередніми підрахунками, сума шкоди, завданої природі, становить 143 412 гривень. Ці збитки має компенсувати сам порушник, якщо суд визнає його винним.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали браконьєрів з уловом майже на 2,5 мільйона. А також горе-рибалок з уловом на півтора мільйона гривень.