На Одещині браконьєри наловили риби на 2,5 мільйони

Підозрювані з рибою. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещині прикордонники затримали браконьєрів з уловом майже на 2,5 мільйона. Чоловікам загрожує до 3 років обмеження волі, конфіскація знарядь та штрафи.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Під час патрулювання на озері Катлабух, прикордонники виявили та затримали двох громадян, які незаконно виловлювали рибу. Промисел вони здійснювали за допомогою човна та ліскової сітки. Загалом браконьєри виловили майже 1300 лящів, білих амурів, сазанів, товстолобів, судаків, щук, карасів, густерів та окунів. Сума завданих державі збитків склала близько 2,5 млн. грн.

Лодка браконьєрів. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ст. 249 ККУ (Незаконне зайняття рибним промислом). За це їм загрожує до 3 років обмеження волі. Також на осіб складено адміністративні протоколи за ст. 202 КУпАП (Порушення прикордонного режиму) та за ст. 85 КУпАП (Порушення правил використання об'єктів тваринного світу). Тому порушникам доведеться сплатити до 1530 грн штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про браконьєрів, які наловили на 1,5 мільйони гривень. А також про чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику.