В Одесской области браконьеры наловили рыбы на 2,5 миллиона

Подозреваемые с рыбой. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Одесской области пограничники задержали браконьеров с уловом почти на 2,5 миллиона. Мужчинам грозит до 3 лет ограничения свободы, конфискация орудий и штрафы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Во время патрулирования на озере Катлабух, пограничники обнаружили и задержали двух граждан, которые незаконно вылавливали рыбу. Промысел они осуществляли с помощью лодки и лесковой сетки. В общем браконьеры выловили почти 1300 лещей, белых амуров, сазанов, толстолобов, судаков, щук, карасей, густер и окуней. Сумма нанесенного государству ущерба составила около 2,5 млн. грн.

Лодка браконьеров. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ст. 249 УКУ (Незаконное занятие рыбным промыслом). За это им грозит до 3 лет ограничения свободы. Также на лиц составлены административные протоколы по ст. 202 КУоАП (Нарушение пограничного режима) и по ст. 85 КУоАП (Нарушение правил использования объектов животного мира). Поэтому нарушителям придется заплатить до 1530 грн штрафа.

Напомним, недавно мы писали о браконьерах, которые наловили на 1,5 миллиона гривен. А также о мужчине, который предлагал взятку пограничнику.