Браконьер в Одесской области нанес ущерб более чем на 143 тысячи грн

Браконьера с драгой поймали на Днестре на Одесчине — какие убытки
В Одесской области задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу и раков на реке Днестр. Он использовал запрещенное орудие — драгу. Нарушителя ждет суд.
Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Браконьер на Днестре
Известно, что браконьера задержали вблизи города Беляевка. Мужчина занимался незаконным выловом водных биоресурсов на Днестре.
Во время проверки у нарушителя обнаружили 42 рака, одну щуку и драгу — специальное орудие для ловли, которое запрещено для использования в любительском рыболовстве. Именно использование драги наносит наибольший вред речной экосистеме, ведь уничтожает не только рыбу, но и дно водоема.
"Этот инструмент позволяет выбрать все живое со дна. Это не просто вылов рыбы - это фактическое уничтожение среды ее обитания", — объясняют в Государственной экологической инспекции.
Какое наказание за незаконный вылов рыбы
Инспекторы составили протокол за грубое нарушение правил рыболовства. Материалы дела уже готовят для передачи в суд. По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного природе, составляет 143 412 гривен. Эти убытки должен компенсировать сам нарушитель, если суд признает его виновным.
Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали браконьеров с уловом почти на 2,5 миллиона. А также горе-рыбаков с уловом на полтора миллиона гривен.
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