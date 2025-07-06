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Главная Одесса Браконьера с драгой поймали на Днестре на Одесчине — какие убытки

Браконьера с драгой поймали на Днестре на Одесчине — какие убытки

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 15:19
Браконьер в Одесской области нанес ущерб более чем на 143 тысячи грн
В Одесской области поймали браконьера. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В Одесской области задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу и раков на реке Днестр. Он использовал запрещенное орудие — драгу. Нарушителя ждет суд.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Выловленный рак. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Браконьер на Днестре

Известно, что браконьера задержали вблизи города Беляевка. Мужчина занимался незаконным выловом водных биоресурсов на Днестре.

Во время проверки у нарушителя обнаружили 42 рака, одну щуку и драгу — специальное орудие для ловли, которое запрещено для использования в любительском рыболовстве. Именно использование драги наносит наибольший вред речной экосистеме, ведь уничтожает не только рыбу, но и дно водоема.

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Запрещенное орудие для вылова биоресурсов - драга. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

"Этот инструмент позволяет выбрать все живое со дна. Это не просто вылов рыбы - это фактическое уничтожение среды ее обитания", — объясняют в Государственной экологической инспекции.

Какое наказание за незаконный вылов рыбы

Инспекторы составили протокол за грубое нарушение правил рыболовства. Материалы дела уже готовят для передачи в суд. По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного природе, составляет 143 412 гривен. Эти убытки должен компенсировать сам нарушитель, если суд признает его виновным.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали браконьеров с уловом почти на 2,5 миллиона. А также горе-рыбаков с уловом на полтора миллиона гривен.

Одесса Одесская область браконьеры вылов раков Новости Одессы рыба
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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