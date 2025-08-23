Видео
Непогода в Одессе — город расчищают от поваленных деревьев

Непогода в Одессе — город расчищают от поваленных деревьев

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 13:37
Непогода в Одессе - поваленные деревья и работа коммунальщиков
В Одессе непогода повалила деревья. Фото: ЖКС Одессы

В Одессе бушует непогода: только за сутки сильный ветер повалил почти полсотни деревьев и веток. На улицах работают десятки бригад и спецтехника, чтобы освободить дороги и дворы. Несмотря на серьезные повреждения, подтоплений в городе пока нет.

Об этом в субботу, 23 августа, сообщили ЖКС Одессы.

Читайте также:

Непогода в Одессе

Стихия охватила Одессу еще 22 августа и уже успела нанести ущерб. За последние 24 часа зарегистрировано 47 случаев падения деревьев и крупных веток. Коммунальщики уже отработали 44 адреса, еще три остаются в работе. Кроме того, зафиксированы обрывы линий электропередач и уличного освещения.

Что ликвидируют коммунальщики

В первую очередь ликвидируют последствия там, где деревья перекрыли дороги, автомагистрали и пешеходные зоны. Также внимание уделяется проездам к социально важным объектам. Чрезвычайники и работники коммунальных структур работают во дворах, распиливают стволы и убирают мусор.

Дорожные службы параллельно прочищают решетки дождеприемников, промывают рукава и коллекторы, чтобы избежать затопления улиц. К работам привлечено 269 человек и 48 единиц спецтехники. По состоянию на утро подтоплений в городе не обнаружено.

Одесситов призывают быть осторожными во время непогоды, не оставлять авто под деревьями и сообщать об опасных ситуациях на горячие линии коммунальных служб.

Напомним, энергетики проводят плановые работы на электросетях в Одессе. Также мы писали, что в Одесской области двое мужчин в резиновых и пластиковых лодках вытащили из водоемов сотни рыбин с помощью сетей.

Одесса непогода деревья Одесская область Новости Одессы шторм
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
