Україна
Тисячі одеситів залишилися сьогодні без світла — яка причина

Дата публікації: 23 серпня 2025 09:48
Відключення світла Одеса 23 серпня 2025 адреси
Електрик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі 23 серпня енергетики проводять планові роботи на електромережах. Через це частина вулиць у різних районах залишиться без світла. Відключення триватимуть до вечора, залежно від ділянки.

Про це у суботу, 23 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ (до 17:00):

  • Вільямса 43-19/1
  • Дача Ковалевського 72-136
  • Максишка 28-38
  • Садовського 1-47
  • пров. Водний 1-21
  • Саксаганського 1-35
  • Є.Чикаленко 17-33
  • М.Демченко 5, 6а, 30, 38
  • пров. Карпенка-Карого 2-21
  • Березанська 3/12
  • пров. 1-3й Амундсена 1-60

Центральний РЕМ (до 17:00):

  • Степова 19-25
  • Б.Хмельницького 51-98
  • Центральний РЕМ (до 19:00):
  • Прохоровська 2-37
  • М’ясоїдівська 1-26
  • Комітетська 1-3а
  • Середня 1
  • сквер Дорошенка 3-3а
  • Корженка 25-46
  • В.Арнаутська 18-22
  • пров. Банний 2

Центральний РЕМ (до 20:00):

  • Вадатурського 79-131
  • пров. Гранатний 2-8
  • Гранатна 1-16
  • Михайленко 18-51
  • Прибіка 7-28
  • Столярського 4г
  • Фунтового 42-54
  • пров. Кордонний 1-35
  • пров. Малиновський 7

Північний РЕМ (до 17:00):

  • Миколаївська дор. 297-301
  • Лузанівська 106-110
  • Червона 3
  • Північний РЕМ (до 18:00):
  • Нештурхи 35-55
  • пров. 1-7й Наявний 1-12
  • узвіз Латвійський 1-27
  • Мічуріна 19-19а

Північний РЕМ (до 20:00):

  • Ак. Сахарова 28
  • Баїса 21

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одесі планують підвищити тариф на тепло. Також ми писали про реформу системи житлово-комунального господарства. 

тарифи Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
