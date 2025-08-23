Відключення світла Одеса 23 серпня 2025 адреси

Тисячі одеситів залишилися сьогодні без світла — яка причина
В Одесі 23 серпня енергетики проводять планові роботи на електромережах. Через це частина вулиць у різних районах залишиться без світла. Відключення триватимуть до вечора, залежно від ділянки.
Про це у суботу, 23 серпня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Південний РЕМ (до 17:00):
- Вільямса 43-19/1
- Дача Ковалевського 72-136
- Максишка 28-38
- Садовського 1-47
- пров. Водний 1-21
- Саксаганського 1-35
- Є.Чикаленко 17-33
- М.Демченко 5, 6а, 30, 38
- пров. Карпенка-Карого 2-21
- Березанська 3/12
- пров. 1-3й Амундсена 1-60
Центральний РЕМ (до 17:00):
- Степова 19-25
- Б.Хмельницького 51-98
- Центральний РЕМ (до 19:00):
- Прохоровська 2-37
- М’ясоїдівська 1-26
- Комітетська 1-3а
- Середня 1
- сквер Дорошенка 3-3а
- Корженка 25-46
- В.Арнаутська 18-22
- пров. Банний 2
Центральний РЕМ (до 20:00):
- Вадатурського 79-131
- пров. Гранатний 2-8
- Гранатна 1-16
- Михайленко 18-51
- Прибіка 7-28
- Столярського 4г
- Фунтового 42-54
- пров. Кордонний 1-35
- пров. Малиновський 7
Північний РЕМ (до 17:00):
- Миколаївська дор. 297-301
- Лузанівська 106-110
- Червона 3
- Північний РЕМ (до 18:00):
- Нештурхи 35-55
- пров. 1-7й Наявний 1-12
- узвіз Латвійський 1-27
- Мічуріна 19-19а
Північний РЕМ (до 20:00):
- Ак. Сахарова 28
- Баїса 21
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
