Відключення світла Одеса 23 серпня 2025 адреси

Електрик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі 23 серпня енергетики проводять планові роботи на електромережах. Через це частина вулиць у різних районах залишиться без світла. Відключення триватимуть до вечора, залежно від ділянки.

Про це у суботу, 23 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ (до 17:00):

Вільямса 43-19/1

Дача Ковалевського 72-136

Максишка 28-38

Садовського 1-47

пров. Водний 1-21

Саксаганського 1-35

Є.Чикаленко 17-33

М.Демченко 5, 6а, 30, 38

пров. Карпенка-Карого 2-21

Березанська 3/12

пров. 1-3й Амундсена 1-60

Центральний РЕМ (до 17:00):

Степова 19-25

Б.Хмельницького 51-98

Центральний РЕМ (до 19:00):

Прохоровська 2-37

М’ясоїдівська 1-26

Комітетська 1-3а

Середня 1

сквер Дорошенка 3-3а

Корженка 25-46

В.Арнаутська 18-22

пров. Банний 2

Центральний РЕМ (до 20:00):

Вадатурського 79-131

пров. Гранатний 2-8

Гранатна 1-16

Михайленко 18-51

Прибіка 7-28

Столярського 4г

Фунтового 42-54

пров. Кордонний 1-35

пров. Малиновський 7

Північний РЕМ (до 17:00):

Миколаївська дор. 297-301

Лузанівська 106-110

Червона 3

Північний РЕМ (до 18:00):

Нештурхи 35-55

пров. 1-7й Наявний 1-12

узвіз Латвійський 1-27

Мічуріна 19-19а

Північний РЕМ (до 20:00):

Ак. Сахарова 28

Баїса 21

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

