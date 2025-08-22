Графіки відключень світла на завтра, 23 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Відключення світла — які прогнози на завтра для одеситів
Енергосистема України ще відновлюється після російських ракетно-дронових атак, тому можуть виникати перебої. Але завтра, у суботу, 23 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання зросло
Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 22 серпня, станом на 9:30, воно було на 5,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина – хмарна погода та дощ у західних, північних і частині центральних областей. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
