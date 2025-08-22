Графики отключений света на завтра, 23 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Отключение света — какие прогнозы на завтра для одесситов
Энергосистема Украины еще восстанавливается после российских ракетно-дронных атак, поэтому могут возникать перебои. Но завтра, в субботу, 23 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление выросло
Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 22 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 5,9% выше, чем в это же время предыдущего дня — в четверг. Причина — облачная погода и дождь в западных, северных и части центральных областей. Это обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
