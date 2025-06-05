Ціни на овочі та фрукти в Одесі в червні 2025 — огляд ринку Черемушки

Овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

На ринку Черемушки вже панує літній настрій. Торгівля жвава, продавці з усмішкою вітають постійних клієнтів, а прилавки буквально вибухають кольорами свіжих овочів, ягід і зелені. Місцева продукція тут переважно з Одещини. Покупці зупиняються, нюхають, пробують, торгуються, а продавці розповідають про врожай, погоду та складнощі з транспортуванням. Попри війну та кризу, люди прагнуть купити щось свіже, смачне і головне — українське. Ринок живе за своїми законами — і влітку він особливо щедрий.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на базар Черемушки, щоб дізнатися, скільки сьогодні коштує продуктовий кошик.

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Сезон овочів на базарі

Сезон овочів увійшов у повну силу. На прилавках поруч — молода картопля і ще торішня лимонка, молода капуста та червона морква, духмяна зелена цибуля й кабачки. Торгівля йде жваво, хоча ціни на деякі продукти "кусаються" — особливо на баклажани, цвітну капусту або часник. Але в цілому продавці намагаються тримати баланс: не заламувати вартість, але й не продавати собі в збиток. Попит є, і все більше людей обирають локальні овочі. Відчутно, що їжа стала не лише продуктом, а й символом підтримки українського виробника.

"Ціни вже літні, ну а продукція вся наша, українська, смачна та домашня. Ціни хороші, для людей. У нас усі продукти з Бессарабії, Ізмаїл, Кілія, Ріні, наше, місцеве, з Одеської області", — ділиться продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана, про ціни на овочі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Картопля минулорічна лимонка — від 35 до 40 грн/кг

від 35 до 40 грн/кг Картопля молода — 40 грн/кг

40 грн/кг Морква — 70 грн/кг

70 грн/кг Буряк — 50 грн/кг

50 грн/кг Цибуля — 30 грн/кг

30 грн/кг Молода цибуля — 45 грн/кг

45 грн/кг Часник — 180 грн/кг

180 грн/кг Капуста молода — 25 грн/кг

25 грн/кг Капуста цвітна — 150 грн/кг

150 грн/кг Редиска — від 25 грн/кг

від 25 грн/кг Кабачок — 30 грн/кг

30 грн/кг Баклажани — 130 грн/кг

130 грн/кг Огірки — 60 грн/кг

60 грн/кг Помідори — від 110 до 230 грн/кг

від 110 до 230 грн/кг Перець — 150 грн/кг

150 грн/кг Авокадо — 100 грн/шт

100 грн/шт Молодий горох — 100 грн/кг

Асортимент овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість картоплі. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базарі

Свіжа зелень — один з головних ароматів літа на ринку. Її розкладають охайними пучками, стежать за вологістю, освіжають водою. Кріп, щавель, шпинат, базилік — усе місцеве, духмяне, часто ще з ранковою росою. Продавці зізнаються: зелень нині йде "на ура", бо саме зараз вона і найсмачніша, і найдоступніша. Ціни справді демократичні, особливо якщо порівнювати з імпортом.

"Зелень нам привозять з Овідіопольського району. Ну, а ціни взагалі залежать від пори року і місяців. Восени вони трохи дорожчають, навесні й влітку ціни набагато дешевше, і зелень дуже за доступними цінами нам приходить. А якщо купити імпортну зелень, вона йде взагалі дуже дорого", — каже Антон.

Продавець Антон про асортимент зелені. Фото: Новини.LIVE

Ціна зелені:

Кріп — 15 грн/пучок

15 грн/пучок Петрушка — 15 грн/пучок

15 грн/пучок Щавель — 15 грн/пучок

15 грн/пучок Шпинат — 15 грн/пучок

15 грн/пучок Молода цибуля — 15 грн/пучок

15 грн/пучок Кінза — 40 грн/пучок

40 грн/пучок Рукола — 30 грн/100гр

30 грн/100гр Базилік червоний — 40 грн/пучок

40 грн/пучок Базилік зелений — 40 грн/пучок

40 грн/пучок Салат ваговий — від 250 грн/кг

від 250 грн/кг М'ята — 30 грн/пучок

30 грн/пучок Салат айсберг — 70 грн/шт

Зелень на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Салат на базарі Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Фрукти та ягоди на базарі

​​Полуниця цьогоріч — справжній делікатес. Її небагато, вона швидко псується, а збір у спеку — складна й виснажлива робота. Продавці зізнаються: знайти працівників на поле в червні — окрема проблема, особливо коли температура під 30 градусів. Саме це й впливає на ціну, але на смак вона дійсно відрізняється — солодка, соковита, ще тепла від сонця. Хто знає, може, саме через свою недоступність полуниця так і залишається символом літа.

"Значить, полуничка їде у нас з Бессарабії, місцева. Збирати зараз спекотно. Коли було прохолодно, люди собі працювали в полі, нормально, тільки спека почалась, люди просто відмовляються, я їх розумію, і ціни на полуницю немає. Цього року так важко з нашою полуничкою, що і весна холодна була. Хочеться, щоб було дешевше", — розповіла Рената.

Продавчиня Рената про збір полуниці цього року. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Яблука — від 60 грн/кг

від 60 грн/кг Лимон — 150 грн/кг

150 грн/кг Груші — 150 грн/кг

150 грн/кг Банан — 120 грн/кг

120 грн/кг Виноград — 300 /кг

300 /кг Полуниця — 160 грн/кг

160 грн/кг Абрикос — 180 грн/кг

Одеська полуниця на прилавку. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на базарі

У м’ясному ряду на Черемушках панує своя атмосфера — постійні клієнти, знані продавці, перевірене джерело. Тут купують не випадково — у "своїх", у кого вже десятиріччями беруть шию чи ребра, знають походження товару, впевнені в якості. Цього літа ціни на м’ясо утримуються на доволі стабільному рівні — спека, за словами продавців, стримує попит, тож і ціна не зростає. Охолоджене м’ясо продається швидко, особливо у вихідні, коли на городах і дачах готують шашлики чи запікають на грилі. Серед фаворитів — свиняча шия, лопатка, а з яловичини — антрекот і кострець. Ціни ж, як стверджують продавці, поки тримаються на одному рівні.

"Шийка — 280 гривень, ребра — 240 гривень, задня частинка — по 220 гривень за кілограм. Зараз ціна стабільна. Трохи присіли, звичайно, через те, що спекотно, ну літо прийшло. Тому вартість м'яса стабілізувалася", — говорить Іван.

Продавець Іван про вартість м'яса. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини

Задня частина — від 230 до 240 грн/кг

від 230 до 240 грн/кг Грудина — 220 грн/кг

220 грн/кг Ребра — 220 грн/кг

220 грн/кг Лопатка — від 200 до 220 грн/кг

від 200 до 220 грн/кг Шия — 280 грн/кг

280 грн/кг Биток — 220 грн/кг

220 грн/кг Сало — від 100 грн/кг

від 100 грн/кг Підчеревина — 170 грн/кг

170 грн/кг М'ясо — 220 грн/кг

220 грн/кг Вуха — 50 пара

Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість яловичини

Антрекот — 220 грн/кг

220 грн/кг Задня частина — 250-280 грн/кг

250-280 грн/кг Грудина — 180 грн/кг

180 грн/кг Ребра — 150 грн/кг

150 грн/кг Лопатка — від 280 до 300 грн/кг

від 280 до 300 грн/кг Шия — 260 грн/кг

260 грн/кг Кострець — 270 грн/кг

270 грн/кг Язик — 350 грн/кг

350 грн/кг Серце — 130 грн/кг

130 грн/кг Печінка — 200 грн/кг

200 грн/кг Легені — від 50 до 60 грн/кг

Асортимент яловичини. Фото: Новини.LIVE

Молочна продукція на базарі

Молочний ряд — це окремий світ: запах вершків, баночки зі сметаною, бруски витриманої бринзи, пухкі кульки домашнього сиру. Цьогоріч спека серйозно впливає на молочний товар: продукція швидше псується, продавці змушені знижувати ціни, аби не втрачати прибуток. І хоча якість залишається високою, реалізація — справжній виклик. Сиру і сметани багато, але зберігати важко, тому й цінники стали трохи приємніші.

"Навпаки, падає ціна. Була вищою, жирний сир 200 грн був, зараз 170–160 гривень. Середній 170 гривень був, зараз 150–140 гривень. Ціна на все падає, тому що більше продукції. І спека, воно перекисає", — каже Олена.

Продавчиня Олена про молочку. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочних виробів:

Масло — від 400 до 430 грн/кг

від 400 до 430 грн/кг Бринза коров'яча — від 200 до 260 грн/кг

від 200 до 260 грн/кг Бринза овеча — від 250 до 270 грн/кг

від 250 до 270 грн/кг Бринза витримана — 300 грн/кг

300 грн/кг Сир кисломолочний — від 100 до 170 грн/кг

від 100 до 170 грн/кг Сир кисломолочний коричневий — 200 грн/кг

200 грн/кг Сметана — від 120 до 200 грн/літр

від 120 до 200 грн/літр Вершки — 300 грн/літр

300 грн/літр Молоко — 35 грн/літр

Молочний корпус. Фото: Новини.LIVE

Ринок Черемушки — це не лише торгівля. Це своєрідний простір спілкування, підтримки й традиції. Продавці знають, хто що любить, покупці — у кого яка продукція. І навіть у важкі часи тут відчувається життя, рух, взаємна довіра. Літо на базарі — час великого врожаю й малих радощів, де кожен пучок зелені чи літр молока — це маленький крок до нормальності.

Раніше ми писали про вартість полуниці в супермаркетах. А також про те, здешевшення яких продуктів чекати у червні.