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Фрукти й овочі дешевшають — актуальні ціни на одеському ринку

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Дата публікації: 29 травня 2025 22:32
Фрукти та овочі дешевшають - актуальні ціни на одеських ринках
Київський базар в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Погода поки що не тішить нас  дощі не відпускають Одещину, як результат овочі та фрукти зріють довше. Але попри це дещо все-таки стає дешевшим, наприклад, горох за тиждень втратив у вартості вдвічі. Молода капуста теж втратила ціну, а от огірки, навпаки, подорожчали. А ще на ринках Одеси стала з'являтися вітчизняна черешня, яка набагато доступніша, ніж привезена з-за кордону. 

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський ринок, аби дізнатися актуальні ціни на кінець травня.

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Овочі на базарі

Київський ринок  один із популярних в Одесі. Тут завжди гамірно, пахне зеленню, а прилавки ломляться від сезонного товару. Але цього року, кажуть продавці, торгівля йде мляво: покупці частіше питають ціни, ніж купують.  Одесити стали ощадливішими, купують значно менше, а на вибір продуктів впливає не лише смак, а й дохід. Овочі на ринку  з різних регіонів, але ціна формується щодня, залежно від завозу й погоди.

 "Який завіз йде на оптовому ринку, так і формується ціна. Якщо багато, то, звісно, ціна падає. Якщо мало, то... Ну і трохи, якщо йде дощ, огірки погано ростуть, тому ціна росте. Капуста сьогодні була трохи дешевше, тому ми поставили трохи дешевше. Але люди приходять. А от купити, два-три кілограми  ні. Можуть купити один огірок, дві помідорки" каже Оксана.

Пролавчиня Оксана про вартсть овочів
Продавчиня Оксана про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

  • Картопля молода  80 грн/кг
  • Морква 70 грн/кг
  • Буряк 40 грн/кг
  • Цибуля 35 грн/кг
  • Капуста молода  40 грн/кг
  • Капуста цвітна 80 грн/кг
  • Редиска  40 грн/кг
  • Кабачок   60 грн/кг
  • Огірки  60 грн/кг
  • Помідори  від 75 до 135 грн/кг
  • Перець  180 грн/кг
  • Горох 130 грн/кг
Асортимент овочів
Асортимент овочів на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти та ягоди на базарі 

Фрукти та ягоди на ринку  переважно привізні, але полуниця вже з’явилася місцева, домашня. Вона приваблює покупців яскравим кольором і запахом ціна також вже падає, проте навіть у такому випадку залишається високою. Продавці пояснюють: ягід ще не так багато, тому й вартість тримається висока. Основна частина полуниці  з півдня Одеської області.

"Все веземо домашнє, з Кілії. Полуничку, звичайно, і горошек теж. Солоденьку збирають там, і ми привозимо на базар. Ціна поки тримається. Я думаю, що буде падати. Ну, звичайно, не так, що багато, десь як і минулого року, 120 десь буде" розповіла продавчиня Майя.

Продавець Майа про асортимент фруктів
Продавчиня Майя про те, звідки везуть товар. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

  • Яблука  60 грн/кг 
  • Лимон  100 грн/кг 
  • Груші  180 грн/кг
  • Банан 100 грн/кг
  • Лохина  1000 грн/кг
  • Полуниця  від 130 до 180 грн/кг
  • Абрикоса  150 грн/кг 
вартість полуниці на базарі.
Вартість полуниці на базарі. Фото: Новини.LIVE

Мед на базарі

Мед на ринку представлений у банках різного об’єму, золотистого кольору від світлого акацієвого до густого трав’яного. Продавці переважно самі пасічники, які добре знають продукт і можуть розповісти про кожну ложку. Останні роки бджолярам було непросто: погодні умови, хвороби бджіл, зменшення кількості медоносів. Але цього сезону, кажуть, ситуація трохи покращилась.

"У мене в цьому році добре перезимували бджоли. Проте основна проблема це кліщ. Є таке захворювання, це ураження бджіл кліщем. Минулого року я втратив пасіку на відсотків 50-60. Врахував причини, і цього року все нормально. Знаю, колеги втратили цього року багато" каже Анатолій.

Продавець Анатолій про те як перезимували бджоли
Продавець Анатолій про те, як перезимували бджоли. Фото: Новини.LIVE

Вартість меду

  • Мед різнотрав'я  200 грн/1 літр
  • Віск 40 грн/100 г
Мед на базарі.
Мед на базарі. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на базарі

Потепління в Одесі  це ще й сезон пікніків, а значить, і шашлику. За м’ясом ідуть до знайомих продавців, бо хочуть бути впевненими в якості. Найбільший попит  на шию, лопатку й биток. Продавці радять вибирати прості маринади та не перебивати смак самого м'яса. 

"Для шашлику головне  взяти м'яке, добре м'ясо, домашнє. Цибулька, перчик і сіль. І не треба нічим псувати наше гарне м'ясо" розповіла Світлана.

Продавчиня Світлана про рецерт шашлику
Продавчиня Світлана про рецепт шашлику. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини

  • Задня частина  250 грн/кг
  • Грудина  від 180 до 190 грн/кг
  • Лопатка  240 грн/кг
  • Шия  350 грн/кг
  • Биток  240 грн/кг
  • Сало від 150 до180 грн/кг
  • Підчеревина  190 грн/кг
  • Голяшка 200 грн/кг
Асортимент свинини.
Асортимент свинини. Фото: Новини.LIVE

Вартість яловичини

Ціни на яловичину трохи підросли, кажуть продавці. Хоча ще місяць тому вартість залишалась стабільною, зараз ціна піднялася на 5-10 гривень за кілограм. Але навіть за новими цінами покупці продовжують брати — яловичину вважають найкориснішим м’ясом. 

"Зараз трішки піднялась ціна, а так взагалі трималась довго на одному місці, не підіймалася. В середньому подорожчало на 5-10 грн. Проте у нас дуже гарна продукція, і беруть завжди" каже Світлана.

Продавчиня Світлана про ціни на яловичину
Продавчиня Світлана про ціни на яловичину.  Фото: Новини.LIVE
  • Антрекот  220 грн/кг
  • Задня частина від 250 до 280 грн/кг
  • Грудина  200 грн/кг
  • Лопатка від 280 до 300 грн/кг
  • Шия  280 грн/кг
Мясний корпус на базарі
М'ясний корпус на базарі. Фото: Новини.LIVE

Риба на базарі

На рибному ряду ціни також зростають. Найдешевші варіанти  кілька та прянка, найдорожчі  сьомга. Але головне  не ціна, а кількість, яку готові купити одесити. Якщо раніше брали 1-2 кілограми, тепер рахують по штуці й орієнтуються на розмір родини. Продавці бачать це щодня й намагаються підлаштовуватися: пропонують рибу почищену, порційну або навіть наперед замариновану. Але загалом, кажуть, попит знизився.

"Доходи у людей не ростуть, а ціни ростуть, звісно. Якщо раніше приходили брати кілограм-два, то зараз приходять і рахують кількість своєї сім'ї, і вже на них ділять рибки. Це дуже помітно" розповіла Ксенія.

Продавчиня Ксенія про покупців.
Продавчиня Ксенія про покупців. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби: 

  • Прянка 130 грн/кг
  • Хамса 200 грн/кг
  • Кілька  110 грн/кг
  • Оселедець 170 грн/кг
  • Скумбрія 260 грн/кг
  • Матьє  200 грн/кг
  • Салака 185 грн/кг
  • Шпротна кілька 180 грн/кг
  • Філе сьомги  650 грн/кг
  • Кусочки сьомги  550 грн/кг
  • Слайси сьомги  300 грн/кг
  • Філе без кістки  750 грн/кг
  • Мойва заморожена  220 грн/кг
  • Хек молочний  175 грн/кг
Асортимент риби на Київському базарі
Асортимент риби на Київському базарі. Фото: Новини.LIVE

Ситуація на Київському ринку  строката, ароматна й трохи дорожча, ніж хотілося б. Та попри зростання цін, люди все одно приходять бодай за однією полуничкою, шматком м’яса чи банкою меду. Бо базар це більше, ніж покупки. Це живий контакт, запах свіжої зелені та приємне відчуття, що сезон триває.

Раніше ми писали, про знижки у 50% на товари з АТБ. А також, про ціни на "Новому базарі" в Одесі.

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Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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