Фрукти та овочі дешевшають - актуальні ціни на одеських ринках

Фрукти й овочі дешевшають — актуальні ціни на одеському ринку
Погода поки що не тішить нас — дощі не відпускають Одещину, як результат овочі та фрукти зріють довше. Але попри це дещо все-таки стає дешевшим, наприклад, горох за тиждень втратив у вартості вдвічі. Молода капуста теж втратила ціну, а от огірки, навпаки, подорожчали. А ще на ринках Одеси стала з'являтися вітчизняна черешня, яка набагато доступніша, ніж привезена з-за кордону.
Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський ринок, аби дізнатися актуальні ціни на кінець травня.
Овочі на базарі
Київський ринок — один із популярних в Одесі. Тут завжди гамірно, пахне зеленню, а прилавки ломляться від сезонного товару. Але цього року, кажуть продавці, торгівля йде мляво: покупці частіше питають ціни, ніж купують. Одесити стали ощадливішими, купують значно менше, а на вибір продуктів впливає не лише смак, а й дохід. Овочі на ринку — з різних регіонів, але ціна формується щодня, залежно від завозу й погоди.
"Який завіз йде на оптовому ринку, так і формується ціна. Якщо багато, то, звісно, ціна падає. Якщо мало, то... Ну і трохи, якщо йде дощ, огірки погано ростуть, тому ціна росте. Капуста сьогодні була трохи дешевше, тому ми поставили трохи дешевше. Але люди приходять. А от купити, два-три кілограми — ні. Можуть купити один огірок, дві помідорки", — каже Оксана.
Вартість овочів
- Картопля молода — 80 грн/кг
- Морква — 70 грн/кг
- Буряк — 40 грн/кг
- Цибуля — 35 грн/кг
- Капуста молода — 40 грн/кг
- Капуста цвітна — 80 грн/кг
- Редиска — 40 грн/кг
- Кабачок — 60 грн/кг
- Огірки — 60 грн/кг
- Помідори — від 75 до 135 грн/кг
- Перець — 180 грн/кг
- Горох — 130 грн/кг
Фрукти та ягоди на базарі
Фрукти та ягоди на ринку — переважно привізні, але полуниця вже з’явилася місцева, домашня. Вона приваблює покупців яскравим кольором і запахом — ціна також вже падає, проте навіть у такому випадку залишається високою. Продавці пояснюють: ягід ще не так багато, тому й вартість тримається висока. Основна частина полуниці — з півдня Одеської області.
"Все веземо домашнє, з Кілії. Полуничку, звичайно, і горошек теж. Солоденьку збирають там, і ми привозимо на базар. Ціна поки тримається. Я думаю, що буде падати. Ну, звичайно, не так, що багато, десь як і минулого року, 120 десь буде", — розповіла продавчиня Майя.
Вартість фруктів:
- Яблука — 60 грн/кг
- Лимон — 100 грн/кг
- Груші — 180 грн/кг
- Банан — 100 грн/кг
- Лохина — 1000 грн/кг
- Полуниця — від 130 до 180 грн/кг
- Абрикоса — 150 грн/кг
Мед на базарі
Мед на ринку представлений у банках різного об’єму, золотистого кольору — від світлого акацієвого до густого трав’яного. Продавці переважно — самі пасічники, які добре знають продукт і можуть розповісти про кожну ложку. Останні роки бджолярам було непросто: погодні умови, хвороби бджіл, зменшення кількості медоносів. Але цього сезону, кажуть, ситуація трохи покращилась.
"У мене в цьому році добре перезимували бджоли. Проте основна проблема — це кліщ. Є таке захворювання, це ураження бджіл кліщем. Минулого року я втратив пасіку на відсотків 50-60. Врахував причини, і цього року все нормально. Знаю, колеги втратили цього року багато", — каже Анатолій.
Вартість меду
- Мед різнотрав'я — 200 грн/1 літр
- Віск — 40 грн/100 г
М'ясо на базарі
Потепління в Одесі — це ще й сезон пікніків, а значить, і шашлику. За м’ясом ідуть до знайомих продавців, бо хочуть бути впевненими в якості. Найбільший попит — на шию, лопатку й биток. Продавці радять вибирати прості маринади та не перебивати смак самого м'яса.
"Для шашлику головне — взяти м'яке, добре м'ясо, домашнє. Цибулька, перчик і сіль. І не треба нічим псувати наше гарне м'ясо", — розповіла Світлана.
Вартість свинини
- Задня частина — 250 грн/кг
- Грудина — від 180 до 190 грн/кг
- Лопатка — 240 грн/кг
- Шия — 350 грн/кг
- Биток — 240 грн/кг
- Сало — від 150 до180 грн/кг
- Підчеревина — 190 грн/кг
- Голяшка — 200 грн/кг
Вартість яловичини
Ціни на яловичину трохи підросли, кажуть продавці. Хоча ще місяць тому вартість залишалась стабільною, зараз ціна піднялася на 5-10 гривень за кілограм. Але навіть за новими цінами покупці продовжують брати — яловичину вважають найкориснішим м’ясом.
"Зараз трішки піднялась ціна, а так взагалі трималась довго на одному місці, не підіймалася. В середньому подорожчало на 5-10 грн. Проте у нас дуже гарна продукція, і беруть завжди", — каже Світлана.
- Антрекот — 220 грн/кг
- Задня частина — від 250 до 280 грн/кг
- Грудина — 200 грн/кг
- Лопатка — від 280 до 300 грн/кг
- Шия — 280 грн/кг
Риба на базарі
На рибному ряду ціни також зростають. Найдешевші варіанти — кілька та прянка, найдорожчі — сьомга. Але головне — не ціна, а кількість, яку готові купити одесити. Якщо раніше брали 1-2 кілограми, тепер — рахують по штуці й орієнтуються на розмір родини. Продавці бачать це щодня й намагаються підлаштовуватися: пропонують рибу почищену, порційну або навіть наперед замариновану. Але загалом, кажуть, попит знизився.
"Доходи у людей не ростуть, а ціни ростуть, звісно. Якщо раніше приходили брати кілограм-два, то зараз приходять і рахують кількість своєї сім'ї, і вже на них ділять рибки. Це дуже помітно", — розповіла Ксенія.
Вартість риби:
- Прянка — 130 грн/кг
- Хамса — 200 грн/кг
- Кілька — 110 грн/кг
- Оселедець — 170 грн/кг
- Скумбрія — 260 грн/кг
- Матьє — 200 грн/кг
- Салака — 185 грн/кг
- Шпротна кілька — 180 грн/кг
- Філе сьомги — 650 грн/кг
- Кусочки сьомги — 550 грн/кг
- Слайси сьомги — 300 грн/кг
- Філе без кістки — 750 грн/кг
- Мойва заморожена — 220 грн/кг
- Хек молочний — 175 грн/кг
Ситуація на Київському ринку — строката, ароматна й трохи дорожча, ніж хотілося б. Та попри зростання цін, люди все одно приходять — бодай за однією полуничкою, шматком м’яса чи банкою меду. Бо базар — це більше, ніж покупки. Це живий контакт, запах свіжої зелені та приємне відчуття, що сезон триває.
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