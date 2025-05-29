Фрукти та овочі дешевшають - актуальні ціни на одеських ринках

Київський базар в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Погода поки що не тішить нас — дощі не відпускають Одещину, як результат овочі та фрукти зріють довше. Але попри це дещо все-таки стає дешевшим, наприклад, горох за тиждень втратив у вартості вдвічі. Молода капуста теж втратила ціну, а от огірки, навпаки, подорожчали. А ще на ринках Одеси стала з'являтися вітчизняна черешня, яка набагато доступніша, ніж привезена з-за кордону.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський ринок, аби дізнатися актуальні ціни на кінець травня.

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Овочі на базарі

Київський ринок — один із популярних в Одесі. Тут завжди гамірно, пахне зеленню, а прилавки ломляться від сезонного товару. Але цього року, кажуть продавці, торгівля йде мляво: покупці частіше питають ціни, ніж купують. Одесити стали ощадливішими, купують значно менше, а на вибір продуктів впливає не лише смак, а й дохід. Овочі на ринку — з різних регіонів, але ціна формується щодня, залежно від завозу й погоди.

"Який завіз йде на оптовому ринку, так і формується ціна. Якщо багато, то, звісно, ціна падає. Якщо мало, то... Ну і трохи, якщо йде дощ, огірки погано ростуть, тому ціна росте. Капуста сьогодні була трохи дешевше, тому ми поставили трохи дешевше. Але люди приходять. А от купити, два-три кілограми — ні. Можуть купити один огірок, дві помідорки", — каже Оксана.

Продавчиня Оксана про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Картопля молода — 80 грн/кг

80 грн/кг Морква — 70 грн/кг

70 грн/кг Буряк — 40 грн/кг

40 грн/кг Цибуля — 35 грн/кг

35 грн/кг Капуста молода — 40 грн/кг

40 грн/кг Капуста цвітна — 80 грн/кг

80 грн/кг Редиска — 40 грн/кг

40 грн/кг Кабачок — 60 грн/кг

60 грн/кг Огірки — 60 грн/кг

60 грн/кг Помідори — від 75 до 135 грн/кг

від 75 до 135 грн/кг Перець — 180 грн/кг

180 грн/кг Горох — 130 грн/кг

Асортимент овочів на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти та ягоди на базарі

Фрукти та ягоди на ринку — переважно привізні, але полуниця вже з’явилася місцева, домашня. Вона приваблює покупців яскравим кольором і запахом — ціна також вже падає, проте навіть у такому випадку залишається високою. Продавці пояснюють: ягід ще не так багато, тому й вартість тримається висока. Основна частина полуниці — з півдня Одеської області.

"Все веземо домашнє, з Кілії. Полуничку, звичайно, і горошек теж. Солоденьку збирають там, і ми привозимо на базар. Ціна поки тримається. Я думаю, що буде падати. Ну, звичайно, не так, що багато, десь як і минулого року, 120 десь буде", — розповіла продавчиня Майя.

Продавчиня Майя про те, звідки везуть товар. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Яблука — 60 грн/кг

60 грн/кг Лимон — 100 грн/кг

100 грн/кг Груші — 180 грн/кг

180 грн/кг Банан — 100 грн/кг

100 грн/кг Лохина — 1000 грн/кг

1000 грн/кг Полуниця — від 130 до 180 грн/кг

від 130 до 180 грн/кг Абрикоса — 150 грн/кг

Вартість полуниці на базарі. Фото: Новини.LIVE

Мед на базарі

Мед на ринку представлений у банках різного об’єму, золотистого кольору — від світлого акацієвого до густого трав’яного. Продавці переважно — самі пасічники, які добре знають продукт і можуть розповісти про кожну ложку. Останні роки бджолярам було непросто: погодні умови, хвороби бджіл, зменшення кількості медоносів. Але цього сезону, кажуть, ситуація трохи покращилась.

"У мене в цьому році добре перезимували бджоли. Проте основна проблема — це кліщ. Є таке захворювання, це ураження бджіл кліщем. Минулого року я втратив пасіку на відсотків 50-60. Врахував причини, і цього року все нормально. Знаю, колеги втратили цього року багато", — каже Анатолій.

Продавець Анатолій про те, як перезимували бджоли. Фото: Новини.LIVE

Вартість меду

Мед різнотрав'я — 200 грн/1 літр

200 грн/1 літр Віск — 40 грн/100 г

Мед на базарі. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на базарі

Потепління в Одесі — це ще й сезон пікніків, а значить, і шашлику. За м’ясом ідуть до знайомих продавців, бо хочуть бути впевненими в якості. Найбільший попит — на шию, лопатку й биток. Продавці радять вибирати прості маринади та не перебивати смак самого м'яса.

"Для шашлику головне — взяти м'яке, добре м'ясо, домашнє. Цибулька, перчик і сіль. І не треба нічим псувати наше гарне м'ясо", — розповіла Світлана.

Продавчиня Світлана про рецепт шашлику. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини

Задня частина — 250 грн/кг

250 грн/кг Грудина — від 180 до 190 грн/кг

від 180 до 190 грн/кг Лопатка — 240 грн/кг

240 грн/кг Шия — 350 грн/кг

350 грн/кг Биток — 240 грн/кг

240 грн/кг Сало — від 150 до180 грн/кг

від 150 до180 грн/кг Підчеревина — 190 грн/кг

190 грн/кг Голяшка — 200 грн/кг

Асортимент свинини. Фото: Новини.LIVE

Вартість яловичини

Ціни на яловичину трохи підросли, кажуть продавці. Хоча ще місяць тому вартість залишалась стабільною, зараз ціна піднялася на 5-10 гривень за кілограм. Але навіть за новими цінами покупці продовжують брати — яловичину вважають найкориснішим м’ясом.

"Зараз трішки піднялась ціна, а так взагалі трималась довго на одному місці, не підіймалася. В середньому подорожчало на 5-10 грн. Проте у нас дуже гарна продукція, і беруть завжди", — каже Світлана.

Продавчиня Світлана про ціни на яловичину. Фото: Новини.LIVE

Антрекот — 220 грн/кг

220 грн/кг Задня частина — від 250 до 280 грн/кг

від 250 до 280 грн/кг Грудина — 200 грн/кг

200 грн/кг Лопатка — від 280 до 300 грн/кг

від 280 до 300 грн/кг Шия — 280 грн/кг

М'ясний корпус на базарі. Фото: Новини.LIVE

Риба на базарі

На рибному ряду ціни також зростають. Найдешевші варіанти — кілька та прянка, найдорожчі — сьомга. Але головне — не ціна, а кількість, яку готові купити одесити. Якщо раніше брали 1-2 кілограми, тепер — рахують по штуці й орієнтуються на розмір родини. Продавці бачать це щодня й намагаються підлаштовуватися: пропонують рибу почищену, порційну або навіть наперед замариновану. Але загалом, кажуть, попит знизився.

"Доходи у людей не ростуть, а ціни ростуть, звісно. Якщо раніше приходили брати кілограм-два, то зараз приходять і рахують кількість своєї сім'ї, і вже на них ділять рибки. Це дуже помітно", — розповіла Ксенія.

Продавчиня Ксенія про покупців. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби:

Прянка — 130 грн/кг

130 грн/кг Хамса — 200 грн/кг

200 грн/кг Кілька — 110 грн/кг

110 грн/кг Оселедець — 170 грн/кг

170 грн/кг Скумбрія — 260 грн/кг

260 грн/кг Матьє — 200 грн/кг

200 грн/кг Салака — 185 грн/кг

185 грн/кг Шпротна кілька — 180 грн/кг

180 грн/кг Філе сьомги — 650 грн/кг

650 грн/кг Кусочки сьомги — 550 грн/кг

550 грн/кг Слайси сьомги — 300 грн/кг

300 грн/кг Філе без кістки — 750 грн/кг

750 грн/кг Мойва заморожена — 220 грн/кг

220 грн/кг Хек молочний — 175 грн/кг

Асортимент риби на Київському базарі. Фото: Новини.LIVE

Ситуація на Київському ринку — строката, ароматна й трохи дорожча, ніж хотілося б. Та попри зростання цін, люди все одно приходять — бодай за однією полуничкою, шматком м’яса чи банкою меду. Бо базар — це більше, ніж покупки. Це живий контакт, запах свіжої зелені та приємне відчуття, що сезон триває.

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