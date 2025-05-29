Фрукты и овощи дешевеют - актуальные цены на одесских рынках

Киевский базар в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода пока все еще не радует нас — дожди не отпускают Одесскую область, как результат овощи и фрукты зреют дольше. Но несмотря на это кое-что все-таки становится дешевле, например, горох за неделю потерял в стоимости вдвое. Молодая капуста тоже потеряла цену, а вот огурцы, наоборот, подорожали. А еще на рынках Одессы стала появляться отечественная черешня, которая гораздо доступнее, чем привезенная из-за границы.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский рынок, чтобы узнать актуальные цены на конец мая.

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Овощи на базаре

Киевский рынок — один из популярных в Одессе. Здесь всегда шумно, пахнет зеленью, а прилавки ломятся от сезонного товара. Но в этом году, говорят продавцы, торговля идет вяло: покупатели чаще спрашивают цены, чем покупают. Одесситы стали более экономными, покупают значительно меньше, а на выбор продуктов влияет не только вкус, но и доход. Овощи на рынке — из разных регионов, но цена формируется ежедневно, в зависимости от завоза и погоды.

"Какой завоз идет на оптовом рынке, так и формируется цена. Если много, то, конечно, цена падает. Если мало, то... Ну и немного, если идет дождь, огурцы плохо растут, поэтому цена растет. Капуста сегодня была немного дешевле, поэтому мы поставили немного дешевле. Но люди приходят. А вот купить, два-три килограмма — нет. Могут купить один огурец, две помидорки", — говорит Оксана.

Продавщица Оксана о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель молодой — 80 грн/кг

Морковь — 70 грн/кг

70 грн/кг Свекла — 40 грн/кг

40 грн/кг Лук — 35 грн/кг

35 грн/кг Капуста молодая — 40 грн/кг

40 грн/кг Капуста цветная — 80 грн/кг

80 грн/кг Редис — 40 грн/кг

40 грн/кг Кабачок — 60 грн/кг

60 грн/кг Огурцы — 60 грн/кг

60 грн/кг Помидоры — от 75 до 135 грн/кг

от 75 до 135 грн/кг Перец — 180 грн/кг

180 грн/кг Горох — 130 грн/кг

Ассортимент овощей на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды на базаре

Фрукты и ягоды на рынке — преимущественно привозные, но клубника уже появилась местная, домашняя. Она привлекает покупателей ярким цветом и запахом — цена также уже падает, однако даже в таком случае остается высокой. Продавцы объясняют: ягод еще не так много, поэтому и стоимость держится высокая. Основная часть клубники — с юга Одесской области.

"Все везем домашнее, из Килии. Клубничку, конечно, и горошек тоже. Сладенькую собирают там, и мы привозим на базар. Цена пока держится. Я думаю, что будет падать. Ну, конечно, не так, что много, где-то, как и в прошлом году, 120 где-то будет", — рассказала продавщица Майя.

Продавщица Майя о том, откуда везут товар. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Яблоки — 60 грн/кг

60 грн/кг Лимон — 100 грн/кг

100 грн/кг Груши — 180 грн/кг

180 грн/кг Банан — 100 грн/кг

100 грн/кг Голубика — 1000 грн/кг

1000 грн/кг Клубника — от 130 до 180 грн/кг

от 130 до 180 грн/кг Абрикос — 150 грн/кг

Стоимость клубники на базаре. Фото: Новини.LIVE

Мед на базаре

Мед на рынке представлен в банках разного объема, золотистого цвета — от светлого акациевого до густого травяного. Продавцы преимущественно — сами пасечники, которые хорошо знают продукт и могут рассказать о каждой ложке. Последние годы пчеловодам было непросто: погодные условия, болезни пчел, уменьшение количества медоносов. Но в этом сезоне, говорят, ситуация немного улучшилась.

"У меня в этом году хорошо перезимовали пчелы. Однако основная проблема — это клещ. Есть такое заболевание, это поражение пчел клещом. В прошлом году я потерял пасеку на процентов 50-60. Учел причины, и в этом году все нормально. Знаю, коллеги потеряли в этом году много", — говорит Анатолий.

Продавец Анатолий о том, как перезимовали пчелы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость меда

Мед разнотравья — 200 грн/1 литр

200 грн/1 литр Воск — 40 грн/100 г

Мед на базаре. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

Потепление в Одессе — это еще и сезон пикников, а значит, и шашлыка. За мясом идут к знакомым продавцам, потому что хотят быть уверенными в качестве. Наибольший спрос — на шею, лопатку и биток. Продавцы советуют выбирать простые маринады и не перебивать вкус самого мяса.

"Для шашлыка главное — взять мягкое, хорошее мясо, домашнее. Лучок, перчик и соль. И не надо ничем портить наше хорошее мясо", — рассказала Светлана.

Продавщица Светлана о рецепте шашлыка. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

Задняя часть — 250 грн/кг

250 грн/кг Грудина — от 180 до 190 грн/кг

от 180 до 190 грн/кг Лопатка — 240 грн/кг

240 грн/кг Шея — 350 грн/кг

350 грн/кг Биток — 240 грн/кг

240 грн/кг Сало — от 150 до180 грн/кг

от 150 до180 грн/кг Подчеревина — 190 грн/кг

190 грн/кг Голяшка — 200 грн/кг

Ассортимент свинины. Фото: Новини.LIVE

Стоимость говядины

Цены на говядину немного подросли, говорят продавцы. Хотя еще месяц назад стоимость оставалась стабильной, сейчас цена поднялась на 5-10 гривен за килограмм. Но даже по новым ценам покупатели продолжают брать — говядину считают самым полезным мясом.

"Сейчас немного поднялась цена, а так вообще держалась долго на одном месте, не поднималась. В среднем подорожало на 5-10 грн. Однако у нас очень хорошая продукция, и берут всегда", — говорит Светлана.

Продавщица Светлана о ценах на говядину. Фото: Новини.LIVE

Антрекот — 220 грн/кг

Задняя часть — от 250 до 280 грн/кг

от 250 до 280 грн/кг Грудина — 200 грн/кг

200 грн/кг Лопатка — от 280 до 300 грн/кг

от 280 до 300 грн/кг Шея — 280 грн/кг

Мясной корпус на базаре. Фото: Новини.LIVE

Рыба на базаре

На рыбном ряду цены также растут. Самые дешевые варианты — килька и прянка, самые дорогие — семга. Но главное — не цена, а количество, которое готовы купить одесситы. Если раньше брали 1-2 килограмма, теперь — считают по штуке и ориентируются на размер семьи. Продавцы видят это каждый день и стараются подстраиваться: предлагают рыбу, почищенную, порционную или даже заранее замаринованную. Но в целом, говорят, спрос снизился.

"Доходы у людей не растут, а цены растут, конечно. Если раньше приходили брать килограммами, то сейчас приходят и считают количество своей семьи, и уже на них делят рыбки. Это очень заметно", — рассказала Ксения.

Продавщица Ксения о покупателях. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

Прянка — 130 грн/кг

130 грн/кг Хамса — 200 грн/кг

200 грн/кг Килька — 110 грн/кг

110 грн/кг Сельдь — 170 грн/кг

170 грн/кг Скумбрия — 260 грн/кг

260 грн/кг Матье — 200 грн/кг

200 грн/кг Салака — 185 грн/кг

185 грн/кг Шпротная килька — 180 грн/кг

180 грн/кг Филе семги — 650 грн/кг

650 грн/кг Кусочки семги — 550 грн/кг

550 грн/кг Слайсы семги — 300 грн/кг

300 грн/кг Филе без кости — 750 грн/кг

750 грн/кг Мойва замороженная — 220 грн/кг

220 грн/кг Хек молочный — 175 грн/кг

Ассортимент рыбы на Киевском базаре. Фото: Новини.LIVE

Ситуация на Киевском рынке — пестрая, ароматная и немного дороже, чем хотелось бы. Но несмотря на рост цен, люди все равно приходят — хотя бы за одной клубничкой, куском мяса или банкой меда. Потому что базар — это больше, чем покупки. Это живой контакт, запах свежей зелени и приятное ощущение, что сезон продолжается.

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