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Фрукты и овощи дешевеют — актуальные цены на одесском рынке

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Дата публикации 29 мая 2025 22:32
Фрукты и овощи дешевеют - актуальные цены на одесских рынках
Киевский базар в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода пока все еще не радует нас  дожди не отпускают Одесскую область, как результат овощи и фрукты зреют дольше. Но несмотря на это кое-что все-таки становится дешевле, например, горох за неделю потерял в стоимости вдвое. Молодая капуста тоже потеряла цену, а вот огурцы, наоборот, подорожали. А еще на рынках Одессы стала появляться отечественная черешня, которая гораздо доступнее, чем привезенная из-за границы.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский рынок, чтобы узнать актуальные цены на конец мая.

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Овощи на базаре

Киевский рынок  один из популярных в Одессе. Здесь всегда шумно, пахнет зеленью, а прилавки ломятся от сезонного товара. Но в этом году, говорят продавцы, торговля идет вяло: покупатели чаще спрашивают цены, чем покупают. Одесситы стали более экономными, покупают значительно меньше, а на выбор продуктов влияет не только вкус, но и доход. Овощи на рынке из разных регионов, но цена формируется ежедневно, в зависимости от завоза и погоды.

"Какой завоз идет на оптовом рынке, так и формируется цена. Если много, то, конечно, цена падает. Если мало, то... Ну и немного, если идет дождь, огурцы плохо растут, поэтому цена растет. Капуста сегодня была немного дешевле, поэтому мы поставили немного дешевле. Но люди приходят. А вот купить, два-три килограмма  нет. Могут купить один огурец, две помидорки",  говорит Оксана.

Пролавчиня Оксана про вартсть овочів
Продавщица Оксана о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Картофель молодой — 80 грн/кг
  • Морковь 70 грн/кг
  • Свекла  40 грн/кг
  • Лук  35 грн/кг
  • Капуста молодая 40 грн/кг
  • Капуста цветная  80 грн/кг
  • Редис  40 грн/кг
  • Кабачок  60 грн/кг
  • Огурцы 60 грн/кг
  • Помидоры  от 75 до 135 грн/кг
  • Перец  180 грн/кг
  • Горох 130 грн/кг
Асортимент овочів
Ассортимент овощей на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды на базаре

Фрукты и ягоды на рынке — преимущественно привозные, но клубника уже появилась местная, домашняя. Она привлекает покупателей ярким цветом и запахом цена также уже падает, однако даже в таком случае остается высокой. Продавцы объясняют: ягод еще не так много, поэтому и стоимость держится высокая. Основная часть клубники с юга Одесской области.

"Все везем домашнее, из Килии. Клубничку, конечно, и горошек тоже. Сладенькую собирают там, и мы привозим на базар. Цена пока держится. Я думаю, что будет падать. Ну, конечно, не так, что много, где-то, как и в прошлом году, 120 где-то будет",  рассказала продавщица Майя.

Продавець Майа про асортимент фруктів
Продавщица Майя о том, откуда везут товар. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

  • Яблоки  60 грн/кг
  • Лимон 100 грн/кг
  • Груши  180 грн/кг
  • Банан  100 грн/кг
  • Голубика  1000 грн/кг
  • Клубника  от 130 до 180 грн/кг
  • Абрикос 150 грн/кг
вартість полуниці на базарі.
Стоимость клубники на базаре. Фото: Новини.LIVE

Мед на базаре

Мед на рынке представлен в банках разного объема, золотистого цвета  от светлого акациевого до густого травяного. Продавцы преимущественно  сами пасечники, которые хорошо знают продукт и могут рассказать о каждой ложке. Последние годы пчеловодам было непросто: погодные условия, болезни пчел, уменьшение количества медоносов. Но в этом сезоне, говорят, ситуация немного улучшилась.

"У меня в этом году хорошо перезимовали пчелы. Однако основная проблема это клещ. Есть такое заболевание, это поражение пчел клещом. В прошлом году я потерял пасеку на процентов 50-60. Учел причины, и в этом году все нормально. Знаю, коллеги потеряли в этом году много",  говорит Анатолий.

Продавець Анатолій про те як перезимували бджоли
Продавец Анатолий о том, как перезимовали пчелы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость меда

  • Мед разнотравья  200 грн/1 литр
  • Воск  40 грн/100 г
Мед на базарі.
Мед на базаре. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

Потепление в Одессе это еще и сезон пикников, а значит, и шашлыка. За мясом идут к знакомым продавцам, потому что хотят быть уверенными в качестве. Наибольший спрос на шею, лопатку и биток. Продавцы советуют выбирать простые маринады и не перебивать вкус самого мяса.

"Для шашлыка главное  взять мягкое, хорошее мясо, домашнее. Лучок, перчик и соль. И не надо ничем портить наше хорошее мясо",  рассказала Светлана.

Продавчиня Світлана про рецерт шашлику
Продавщица Светлана о рецепте шашлыка. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

  • Задняя часть  250 грн/кг
  • Грудина  от 180 до 190 грн/кг
  • Лопатка  240 грн/кг
  • Шея  350 грн/кг
  • Биток 240 грн/кг
  • Сало  от 150 до180 грн/кг
  • Подчеревина  190 грн/кг
  • Голяшка 200 грн/кг
Асортимент свинини.
Ассортимент свинины. Фото: Новини.LIVE

Стоимость говядины

Цены на говядину немного подросли, говорят продавцы. Хотя еще месяц назад стоимость оставалась стабильной, сейчас цена поднялась на 5-10 гривен за килограмм. Но даже по новым ценам покупатели продолжают брать  говядину считают самым полезным мясом.

"Сейчас немного поднялась цена, а так вообще держалась долго на одном месте, не поднималась. В среднем подорожало на 5-10 грн. Однако у нас очень хорошая продукция, и берут всегда",  говорит Светлана.

Продавчиня Світлана про ціни на яловичину
Продавщица Светлана о ценах на говядину. Фото: Новини.LIVE
  • Антрекот — 220 грн/кг
  • Задняя часть  от 250 до 280 грн/кг
  • Грудина  200 грн/кг
  • Лопатка от 280 до 300 грн/кг
  • Шея  280 грн/кг
Мясний корпус на базарі
Мясной корпус на базаре. Фото: Новини.LIVE

Рыба на базаре

На рыбном ряду цены также растут. Самые дешевые варианты  килька и прянка, самые дорогие семга. Но главное  не цена, а количество, которое готовы купить одесситы. Если раньше брали 1-2 килограмма, теперь  считают по штуке и ориентируются на размер семьи. Продавцы видят это каждый день и стараются подстраиваться: предлагают рыбу, почищенную, порционную или даже заранее замаринованную. Но в целом, говорят, спрос снизился.

"Доходы у людей не растут, а цены растут, конечно. Если раньше приходили брать килограммами, то сейчас приходят и считают количество своей семьи, и уже на них делят рыбки. Это очень заметно", рассказала Ксения.

Продавчиня Ксенія про покупців.
Продавщица Ксения о покупателях. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

  • Прянка  130 грн/кг
  • Хамса  200 грн/кг
  • Килька  110 грн/кг
  • Сельдь  170 грн/кг
  • Скумбрия 260 грн/кг
  • Матье  200 грн/кг
  • Салака  185 грн/кг
  • Шпротная килька  180 грн/кг
  • Филе семги 650 грн/кг
  • Кусочки семги  550 грн/кг
  • Слайсы семги 300 грн/кг
  • Филе без кости  750 грн/кг
  • Мойва замороженная  220 грн/кг
  • Хек молочный  175 грн/кг
Асортимент риби на Київському базарі
Ассортимент рыбы на Киевском базаре. Фото: Новини.LIVE

Ситуация на Киевском рынке  пестрая, ароматная и немного дороже, чем хотелось бы. Но несмотря на рост цен, люди все равно приходят  хотя бы за одной клубничкой, куском мяса или банкой меда. Потому что базар  это больше, чем покупки. Это живой контакт, запах свежей зелени и приятное ощущение, что сезон продолжается.

Ранее мы писали, о скидках в 50% на товары из АТБ. А также о ценах на "Новом базаре" в Одессе.

Одесса фрукты овощи Новости Одессы клубника зелень еда черешня цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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